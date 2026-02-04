Кроссовер GAC S7 начнут продавать в России весной

Представители GAC назвали точную дату запуска официальных продаж кроссовера S7 в России. В основе бензоэлектрического паркетника лежит архитектура EV+, а отдача силовой установки превышает 500 л.с.

Гибридная новинка рынка может похвастать полным приводом и запасом хода в 1000 км

Как сообщает корреспондент портала «АвтоВзгляд», побывавший на пресс-конференции китайского автостроителя, GAC S7 станет доступен отечественным покупателям 2 марта. Ожидается, что дилеры попросят за «поднебесную» модель от 6,5 до 6,9 млн рублей, финальный ценник производители объявят позже.

Габариты пятиместной «семерки» составляют 4900х1950х1780 мм, колесная база вытянута на 2880 мм. Багажник вмещает от 720 до 2050 л. Мощность силовой установки состоящей из пары электромоторов и бензинового 1,5-литрового турбированного движка на 160 «лошадок» — 501 л.с. В качестве трансмиссии предлагается гибридная же DHT. Максимальный запас хода превышает 1000 км, однако в режиме «электричке» он ограничен 180 км.

