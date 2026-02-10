В России обновили сертификат пикапа JAC Т9

Благодаря внесению изменений в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), теперь владельцы JAC Т9 из России смогут возить прицепы весом до 1,5 тонны, оснащенные собственной тормозной системой. Разрешение касается всех версий мини-грузовика.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», обновленный сертификат делает JAC Т9 еще более универсальной и практичной моделью, чем сейчас. За счет корректировок документации водители «китайца» смогут еще увереннее пользоваться им для буксировки специального оборудования или просто перевозки тяжелых грузов.

Уточняется, что нововведения позволят клиентам бренда получить автомобиль, который им максимально подходит, ведь Т9 теперь готов и к езде в сложных условиях, и к повышенным нагрузкам.

В общем, «поднебесные» производители продолжают подмасливать наших сограждан, хотя «девятка» не просто сохраняет лидерство в сегменте, а являемся самым продаваемым мини-грузовиком на просторах нашей родины.

Напомним, «джаковцы» планируют отвоевать у конкурентов более существенную долю рынка, запустив на рынок свежую комплектацию Urban, о чем ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».