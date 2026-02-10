В России стартовали продажи Foton Tunland G9: объявлены цены

В линейку пикапов Foton в нашей стране вошел новый Tunland G9. И как удалось выяснить корреспонденту портала «АвтоВзгляд», побывавшему на презентации модели, за «грузовичок» дилеры попросят как минимум 3 640 000 рублей с учетом спецпредложений.

Экстерьер Tunland G9 выполнен в стиле американских одноклассников. Кузов вытянут в длину на 5340 мм при ширине 1960 мм, а дорожный просвет составляет 210 мм. В основе лежит родственная «семерка» того же бренда, а старшую «девятку» сделали более комфортной, расширив ей список оборудования. В него, кстати, вошли двухзонный климат-контроль и «круиз». Главным украшением салона считается виртуальная приборная панель вкупе с центральным тачскрином, речь идет о паре 12,3-дюймовых диагоналей.

За движение отвечает 162-сильный двухлитровый дизельный мотор, который дружит с 8-диапазонным «автоматом». Такого тандема вполне хватает для буксировки прицепа массой до 3 тонн, что производители причисляют к сильным сторонам «грузовичка». Не будем забывать про полный привод и возможность блокировки заднего дифференциала.

Ранее портал «АвтоВзгляд» успел протестировать Foton Tunland G7.