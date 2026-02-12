Безнадега: российский авторынок попал в кредитную ловушку

Высокая ключевая ставка Центробанка вкупе с ужесточением правил утилизационного сбора поставили отечественную автомобильную отрасль на грань выживания. Новые машины стремительно превращаются в предмет роскоши, недоступный для массового потребителя. Ситуацию усугубляет обвал рынка автокредитования, через который традиционно проходит около половины всех сделок по приобретению новых автомобилей. А в нынешнем году этот сектор экономики и вовсе ожидает полномасштабный коллапс.

Минувший год стал периодом серьезной турбулентности для банковского сегмента автозаймов. По некоторым экспертным оценкам (официальных данных пока нет), объем выданных в 2025 году кредитов на покупку машин сократился на 24%, остановившись на отметке в 1,73 трлн рублей по сравнению с 2,29 трлн в 2024-м.

Причины такого падения носят, увы, системный характер. Регулятор, борясь с перегревом экономики и закредитованностью граждан, не только удерживал и удерживает ключевую ставку на экстремальных уровнях, но и внедрил так называемые макропруденциальные лимиты (количественные ограничения на выдачу кредитов определенных категорий). Эти меры фактически перекрыли кислород заемщикам с неподтвержденными по полной программе доходами и высокой долговой нагрузкой.

Закономерно, что падение кредитной активности потянуло за собой и рынок новых автомобилей. По итогам 2025 года дилерам удалось реализовать 1,32 млн новых легковушек, что на 16% уступает результатам позапрошлого года. Интересно, что вторичный рынок чувствует себя увереннее: перепродажи машин с пробегом прибавили 3,3 процента, достигнув объема в 6,24 млн единиц.

Фото avtovzglyad.ru

ЯНВАРСКИЙ СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Оптимизма не добавляет и старт нынешнего года. Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем telegram-канале обнародовал тревожные данные: в январе 2026-го банки оформили всего 64,7 тыс. автокредитов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причем внутри сегмента опять же наблюдается поляризация. Кредиты на новые машины просели на 20% — до 35,5 тысяч штук (при этом доля одалживающихся «физиков» сократилась почти на 8%). А вот сегмент кредитов на б/у ТС неожиданно показал рост на 12% — 29,2 тысяч договоров.

Главным ударом по рынку автокредитования станет норма, вступившая в силу с первого января 2026 года. Отныне банки обязаны требовать от заемщиков официального подтверждения доходов при подаче заявок на автокредиты. По оценкам специалистов, это требование способно «отсечь» от 30 до 40 процентов потенциальных клиентов. И в целом прогнозы специалистов на год выглядят пугающе: падение объемов выдачи может достичь 50%!

Правда, существует гипотетическая вероятность, что к середине года при замедлении инфляции Центробанк смягчит свою политику, и ставки по кредитам на новые автомобили опустятся даже ниже десяти процентов. Однако даже в этом случае радость автолюбителей будет недолгой. Сэкономленные на процентах средства неизбежно нивелирует очередное повышение утилизационного сбора, а также подросший до 22% НДС.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

СКРОМНЕЕ НЕКУДА

Показательным маркером платежеспособности населения стал средний чек автокредита, составивший в прошлом году 1, 49 млн рублей. Топ-3 самых популярных моделей, приобретаемых в долг, возглавляют LADA Granta и Vesta.

Замыкает тройку лидеров бюджетная в своей подержанности Kia Rio. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о нежелании и неспособности большинства россиян влезать в многомиллионные долги и переплачивать баснословные проценты.

При этом покупатели, даже если кредитуются на новые ТС, все чаще выбирают базовые комплектации, стараются увеличить первоначальный взнос, чтобы снизить бремя ежемесячных платежей. Банки, в свою очередь, ужесточили оценки кредитоспособности заемщика для дорогих моделей, опасаясь роста просрочки платежей, которая в целом в автокредитовании вплотную приблизилась к шестипроцентной отметке.

В сложившихся условиях эксперты заговорили о возможном росте популярности альтернативных финансовых инструментов для покупки новых «колес». Речь идет о лизинге для частных лиц, а также о сервисах долгосрочной аренды — так называемой подписке на автомобиль.

Однако подобные схемы вряд ли станут панацеей. Клиенты, приобретающие бюджетные «Лады» и опасающиеся лишних процентов, — не целевая аудитория для лизинговых компаний. Скорее всего, эти сервисы останутся уделом обеспеченных граждан либо корпоративного сектора, оставив массового покупателя один на один с недоступными банковскими ставками.

Фото avtovzglyad.ru

Суммируя все факторы, аналитики приходят к неутешительному выводу: по итогам 2026 года авторынок рискует не дотянуть даже до показателей года минувшего, которые и без того нельзя назвать выдающимися. Основной спрос окончательно переместится на вторичку, тогда как сектор новых автомобилей ждет стагнация.

Отрасль, еще недавно демонстрировавшая восстановление после кризиса, вновь балансирует на грани системного обвала. И одна из причин подобного положения дел — тотальная недоступность кредитных ресурсов для тех, кто составляет основу любого рынка — для массового покупателя.