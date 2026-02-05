Запреты сняты: ждет ли водителей весной дефицит топлива и рост цен на него

Новый временный запрет на экспорт бензина, солярки и других видов моторного топлива, действующий по 31 июля 2026 года, ввело на днях Правительство РФ. Правда, данная мера не распространяется на непосредственных производителей нефтепродуктов, а касается только трейдеров и других, не связанных напрямую с нефтяными компаниями, продавцов. Такое решение, по разумению кабмина, должно поддерживать стабильную ситуации на внутреннем рынке и предупредить риски затоваривания производственных мощностей. Эксперт поделился с порталом «АвтоВзгляд» своим пониманием ситуации и дал прогноз относительно возможного роста цен на бензоколонках страны.

Любые подобные действия властей, как показывает практика, вызывают опасения многомиллионной армии отечественных автовладельцев, связанные с рисками заметного роста ценников на АЗС. Впрочем, в обозримом будущем вряд ли стоит ожидать резких изменений на розничном рынке, считает президент «Независимого топливного союза» (НТС) Павел Баженов. Ведь сейчас у нас так называемый низкий сезон, и рынок профицитен.

Правда, и данные по объемам производства закрыты, уточняет эксперт. Так что наличие избытков моторного топлива вполне допустимо. Да и нынешние морозы к концу текущей недели, скорее всего, пройдут, и их нельзя будет считать фактором, решающим для конъюнктуры рынка, считает наш собеседник. Но уточняет, что, когда речь идет об экспортных отгрузках, нужно учитывать все логистические процессы, они отнимают определенное время. Если же говорить о нынешней зиме в целом — насколько она выдалась аномальной для автомобилистов в плане холодов и осадков — пока делать выводы рано. Лишь по итогам зимы все будет окончательно ясно.

— Опять же, — замечает Баженов, — производство в стране бензинов не настолько значительно, как дизельного топлива. Кроме того, сейчас в России выпускается примерно на 10% больше бензина, чем потребляется. Соответственно, если объемы уходят на экспорт (или случаются аварии, внеплановые ремонты), то это в силу недостаточности профицита может оказаться чувствительным моментом именно для бензинов («солярки» в России выпускается гораздо больше, чем потребляется на внутреннем рынке).

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

В текущей ситуации, когда прошел период сезонных ремонтов, а также снизился эффект внешних воздействий, связанных с ударами вражеских беспилотников, перерабатывающие предприятия вернулись к штатному режиму работы. На отдельных заводах были задействованы резервные мощности. И если не разрешить экспорт для производителей, возможно затоваривание, — допускает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Что касается розничных цен, то некие колебания возможны, но они, как полагает Баженов, окажутся не настолько существенными, чтобы ударить по кошелькам граждан, и будут связаны исключительно с биржевой волатильностью — пару процентов вверх, пару процентов вниз в течение дня. Прогнозы на весенний сезон в такой ситуации специалист считает преждевременными. Но если в ближайшие недели не возникнут форс-мажорные обстоятельства, при должной экспортной конъюнктуре цены на розничном рынке заметно не изменятся, уверен специалист.