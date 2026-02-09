Будем лечить, или пусть живет: чиновники бросились спасать российский автопром

Власти страны сделали вид, что их сильно озаботило состояние отечественной автомобильной отрасли. В частности, Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на которой признал, что автопром болен. Однако сделанные из этого признания выводы не внушают порталу «АвтоВзгляд» надежды на скорое исправление ситуации.

Вице-премьер Александр Новак официально включил автомобильную промышленность в число отраслей, нуждающихся в приоритетной поддержке. Правда, сделал он это несколько странным образом. Конечно, есть вероятность, что перечень «достижений» автопрома просто не попал в правительственную новость, однако благодушный настрой участников заседания все равно выглядит весьма странно.

СТАБИЛЬНОСТИ НЕТ

Г-н Новак отметил, что объемы продаж легковых авто в 2025 году продемонстрировали стабильность по сравнению с 2024 годом. Он также заявил, что в 2026-м предполагается увеличить производство автомобилей, чтобы более эффективно загрузить существующие производственные мощности.

Конечно, стабильность — замечательно, нет слов. Это, как известно, признак мастерства. Однако тут странная такая стабильность, неординарная. Реализация легковушек в 2025 году рухнула на 16% по сравнению с годом предшествующим — это по данным агентства «Автостат».

А по данным Росстата производство легковых автомобилей в январе-ноябре снизилось на 12,6% - до 591 тыс. штук. Какие есть основания, чтобы планировать его рост? Только лишь вера в то, что падение не вечно, и рано или поздно оно сменится взлетом. Да и величина продаж, насколько мне помнится, зависит в первую очередь от спроса, а не от загрузки мощностей.

Фото: Oleg Spiridonov/globallookpress.com

Далее, г-н Новак ожидает, что сохранятся достигнутые ныне объемы производства грузового транспорта. То, что творится в этой области, все-таки рискованно назвать достижением. Продажи тяжелых грузовиков в прошлом году сократились на 54%, а среднетоннажных — на 44%. Сокращение их производства к сентябрю составило соответственно 38% и 60%. Вряд ли отрасли удалось компенсировать провал за один оставшийся до нового года квартал.

Хор экспертов всю вторую половину прошлого года пел в унисон: рынок рухнет, и причиной тому станут действия — не будем давать им эмоциональную оценку — Банка России и профильных министерств. Основные факторы, вызвавшие коллапс — ключевая ставка, рост цен на комплектующие, безумная новая схема расчета утильсбора. Но у чиновных небожителей свои взгляды на проблему.

НЕ ХОЧЕШЬ — НАУЧИМ, НЕ МОЖЕШЬ — ЗАСТАВИМ

Надо заметить, что февральское совещание было не первым, посвященным этой теме. Тот же Александр Новак собирал подчиненных 22 января с абсолютно идентичной повесткой. И уже тогда история напоминала анекдот об Орлином Глазе, который только на четвертый день заметил, что у его тюрьмы нет одной стены.

Четыре года наши чиновники, невзирая на окружающую реальность, упражнялись в оправдании избранной ими экономической схемы. И встрепенулись только после того, как их лично пнул Президент РФ Владимир Путин. «Необходимо готовить конкретные предложения по поддержке отраслей и заранее обсуждать их с вовлеченными ведомствами, чтобы выходить на подкомиссию с проработанными решениями», — заявил тогда вице-премьер.

Фото: Roman Naumov/globallookpress.com

К февралю меры поддержки вроде как конкретизировались. Однако на поверку оказалось, что это старые песни о старом, заезженные и давно дискредитированные: стимулирование спроса на российские автомобили, запуск обновленной программы утилизации, расширение льготного лизинга и кредитования.

Смысл этих опостылевших мантр можно выразить тремя словами — залить проблему деньгами. То есть, инструменты доказали свою негодность, но мы их менять не будем, а принудим-таки работать богатырской нашей силой — силой духа и силой воли.

Очередные триллионы рублей, вброшенные в воронку безынициативности и самоуспокоенности, никак не решат проблему отсутствия современной компонентной базы и вытекающей отсюда критической зависимости от азиатского соседа.