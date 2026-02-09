1074

Будем лечить, или пусть живет: чиновники бросились спасать российский автопром

Почему предложенные меры реанимации автоотрасли страны не сработают

Власти страны сделали вид, что их сильно озаботило состояние отечественной автомобильной отрасли. В частности, Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на которой признал, что автопром болен. Однако сделанные из этого признания выводы не внушают порталу «АвтоВзгляд» надежды на скорое исправление ситуации.

Поделиться
Автор
Ефим Розкин

Изображение Будем лечить, или пусть живет: чиновники бросились спасать российский автопром

Вице-премьер Александр Новак официально включил автомобильную промышленность в число отраслей, нуждающихся в приоритетной поддержке. Правда, сделал он это несколько странным образом. Конечно, есть вероятность, что перечень «достижений» автопрома просто не попал в правительственную новость, однако благодушный настрой участников заседания все равно выглядит весьма странно.

СТАБИЛЬНОСТИ НЕТ

Г-н Новак отметил, что объемы продаж легковых авто в 2025 году продемонстрировали стабильность по сравнению с 2024 годом. Он также заявил, что в 2026-м предполагается увеличить производство автомобилей, чтобы более эффективно загрузить существующие производственные мощности.

Конечно, стабильность — замечательно, нет слов. Это, как известно, признак мастерства. Однако тут странная такая стабильность, неординарная. Реализация легковушек в 2025 году рухнула на 16% по сравнению с годом предшествующим — это по данным агентства «Автостат».

А по данным Росстата производство легковых автомобилей в январе-ноябре снизилось на 12,6% - до 591 тыс. штук. Какие есть основания, чтобы планировать его рост? Только лишь вера в то, что падение не вечно, и рано или поздно оно сменится взлетом. Да и величина продаж, насколько мне помнится, зависит в первую очередь от спроса, а не от загрузки мощностей.

Фото: Oleg Spiridonov/globallookpress.com
Фото: Oleg Spiridonov/globallookpress.com

Далее, г-н Новак ожидает, что сохранятся достигнутые ныне объемы производства грузового транспорта. То, что творится в этой области, все-таки рискованно назвать достижением. Продажи тяжелых грузовиков в прошлом году сократились на 54%, а среднетоннажных — на 44%. Сокращение их производства к сентябрю составило соответственно 38% и 60%. Вряд ли отрасли удалось компенсировать провал за один оставшийся до нового года квартал.

Хор экспертов всю вторую половину прошлого года пел в унисон: рынок рухнет, и причиной тому станут действия — не будем давать им эмоциональную оценку — Банка России и профильных министерств. Основные факторы, вызвавшие коллапс — ключевая ставка, рост цен на комплектующие, безумная новая схема расчета утильсбора. Но у чиновных небожителей свои взгляды на проблему.

НЕ ХОЧЕШЬ — НАУЧИМ, НЕ МОЖЕШЬ — ЗАСТАВИМ

Надо заметить, что февральское совещание было не первым, посвященным этой теме. Тот же Александр Новак собирал подчиненных 22 января с абсолютно идентичной повесткой. И уже тогда история напоминала анекдот об Орлином Глазе, который только на четвертый день заметил, что у его тюрьмы нет одной стены.

Четыре года наши чиновники, невзирая на окружающую реальность, упражнялись в оправдании избранной ими экономической схемы. И встрепенулись только после того, как их лично пнул Президент РФ Владимир Путин. «Необходимо готовить конкретные предложения по поддержке отраслей и заранее обсуждать их с вовлеченными ведомствами, чтобы выходить на подкомиссию с проработанными решениями», — заявил тогда вице-премьер.

Фото: Roman Naumov/globallookpress.com
Фото: Roman Naumov/globallookpress.com

К февралю меры поддержки вроде как конкретизировались. Однако на поверку оказалось, что это старые песни о старом, заезженные и давно дискредитированные: стимулирование спроса на российские автомобили, запуск обновленной программы утилизации, расширение льготного лизинга и кредитования.

Смысл этих опостылевших мантр можно выразить тремя словами — залить проблему деньгами. То есть, инструменты доказали свою негодность, но мы их менять не будем, а принудим-таки работать богатырской нашей силой — силой духа и силой воли.

Очередные триллионы рублей, вброшенные в воронку безынициативности и самоуспокоенности, никак не решат проблему отсутствия современной компонентной базы и вытекающей отсюда критической зависимости от азиатского соседа.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует