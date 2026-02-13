Минпромторг разъяснил правила расчета утильсбора с 1 апреля

В нашей стране планируют доработать правила расчета утильсбора, касающиеся автомобилей, попадающих в Россию через страны ЕАЭС. Нововведения направлены на борьбу с занижением таможенной стоимости авто и другими подобными манипуляциями.

Как заявили в пресс-службе Минпромторга, корректировки, вступающие в силу с 1 апреля, не направлены на повышение коэффициентов и увеличение суммы утилизационного сбора. Дело в том, что при оформлении иномарок, приезжающих в РФ с территории ЕАЭС, были зафиксированы случаи ощутимого занижения таможенной стоимости автомобилей. Кроме того, использовались различные схемы снижения подлежащих уплате платежей. Например, вместо таможенной декларации легковушки проходили по ордеру.

Предложенный подход не отразится на импортерах, которые заранее указывали в соответствующих документах реальную таможенную стоимость иномарки, отметили представители ведомства.

Напомним, аналогичное решение уже применили к автомобилям, ввезенным в ЕАЭС юридическими лицами. Теперь практику решено расширить и на физические, то есть простых граждан.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, что из-за актуальной схемы расчета утильсбора рынок подержанных авто в России наводняют криминальные «двойники».