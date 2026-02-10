Достижения утильсбора: рынок подержанных авто наводняют криминальные «двойники»

Введение повышенного тарифа на ввоз подержанных японских и корейских, а также китайских и европейских автомобилей никак не помогло ни родному автопрому, ни многострадальному российскому бюджету: первый не отдышался, второй — недополучил. Однако «афтершоки» пошли по всему рынку, выливаясь в самые разные, причем часто крайне опасные последствия. Об очередной гримасе утилизационного сбора рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Однажды видный экономист, советник президентов США Рональда Рейгана и Дональда Трампа, а также легендарного британского премьера Маргарет Тэтчер, один из ведущих теоретиков и практиков «теории предложения» Артур Лаффер нарисовал кривую, в рамках которой отображалась прямая зависимость налоговых ставок и сборов.

Проще говоря, Лаффер показал, что повышение налогов в определенный момент приведет не к увеличению, а к снижению поступлений в бюджет. Кстати, сам Лаффер признавался, что подобные мысли были еще у Кейнса, одного из самых известных экономистов всех времен, жившего на рубеже XIX и XX веков. Одним словом, теория не нова. Но умудрилась стать новостью в 2025-м году для отечественных законотворцев.

В частности, изучив объемы депозитов граждан, было, ничтоже сумняшеся, решено «закрутить гайки» и закрыть бюджетный дефицит в том числе за счет авторынка, который демонстрировал признаки жизни. В том числе — признаки заграничной жизни: таможня во Владивостоке просто зашивалась.

Экстренное введение нового налога, бережно названного утилизационным сбором, по мнению экспертов, должно было пополнить госсчет, а также повысить привлекательность транспортных средств, произведенных на территории России. Двойная удача! План казался выигрышным на бумаге, но (вот неожиданность!) возникли некоторые шероховатости.

Так, «Лада» краше в глазах покупателя не стала, а бюджет в минувшем году недополучил 0,89 триллиона рублей. Или 890 миллиардов. Или 890 000 000 000. Люди просто перестали покупать машины, что автоматически привело к феноменальному сокращению числу платежных поручений. Ну кто мог представить что-то подобное!

Это была макроэкономика. А теперь перейдем к нашему, мирскому: утильсбор отправил всех покупателей на рынок подержанных автомобилей. Все категории автолюбителей, от мала до велика, перешли на покупку вторички: от самых затрапезных «Жигулей» (ВАЗ-2107 лидирует в рейтинге самых продаваемых авто с пробегом) до премиума и роскоши. Все — бывшее в употреблении, из наличия, часто — за наличные.

Большинство сделок — не через дилерский центр, а между двумя физическими лицами. Купил-продал, на учет встала — хорошо. Нет — ищи ветра в поле. Рисков — лом, поэтому многие требуют присутствия продавца в ГАИ. Да и продавцы часто тоже хотят своими глазами увидеть смену собственника — никто и никому не верит.

И правильно делает: на такой почве, что естественно, буйным цветом расцвел рынок самого традиционного в таких случаях криминала. В частности, нерастаможенные автомобили начали перебивать «под документы», создавая «двойников». Ездит себе человек на машине, ничего не подозревает, а тут ему приходит, скажем, штраф за превышение скорости в регионе, до которого от его дома 4 дня ехать без остановок. Как такое возможно? А очень просто: аналогичный автомобиль, с такими же номерами и точно таким же комплектом документов «проживает» в другом городе.

Или, еще хуже: останавливает сотрудник ГАИ на посту, проверяет СТС и выносит вердикт: документы не действительны, поскольку машина уже сменила собственника и встала на учет в другом регионе. Вот в Омске намедни начали рассматривать дело в отношении таких «умельцев», что торговали машинами с сфальсифицированными бумагами. Сами-то автомобили были угнанными или не растаможенными, а вот ПТС, СТС, а вместе с ними и номера на агрегатах представляли собой копии действующих. Сколько еще таких продавцов по Руси? Тысячи?

Подобный криминал является тем самым «афтершоком» рынка: реакцией на резкое и необоснованное изменение законов. Неподготовленных, непродуманных, сырых. Поднятая повышением ставок «утиля» в ноябре-декабре волна спроса в 2025-ом привела к резкому снижению продаж уже в январе 2026-го. И это — задокументированный факт.

Потеря интереса слишком многих россиян к вопросу обновления автопарка вообще, появление огромного числа восстановленных и «перебитых» машин, а также те самые «планки"/"распилы"/"конструкторы» из пресловутых 90х — это симптомы.

Имя самой болезни — дороговизна нового автомобиля: даже если он и по карману, однако денег своих явно не стоит. Так можно с уверенностью сказать о любой машине в автосалоне сегодня. Метод лечения — снижение сборов. Альтернативы, сколько не всматривайся, не видно.