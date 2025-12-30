Метили по китайцам, а врезали по нашим: неправильные правила утильсбора

Не успел Минпромторг России вдоволь насладиться эффектом, произведенным на потенциальных покупателей автомобилей его завораживающим трюком с пересчетом утильсбора, как выяснилось, что недавно сделанное уже требуется снова переделывать. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с изменения, которые предполагают внести в порядок взимания утилизационного сбора.

Очередные уточнения, которые Минпромторг РФ в спешном порядке собрался вносить в едва оформившийся порядок «утиля», гласят буквально следующее:

— За IV квартал 2025 г. и за I — III кварталы 2026 г. крупнейший производитель, заключивший с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», а также крупнейший производитель, осуществляющий производство прицепов, осуществляют уплату утилизационного сбора до 15 декабря 2026 г., — говорится в документе.

НЕ НАЙТИ ТЕБЕ ПОКОЯ

Все заинтересованные лица в России осведомлены, что с 1 декабря сего года действуют новые правила расчета утильсбора, ставки которого привязаны не только к объему мотора, но и к его мощности. Кроме того, физических лиц лишили льгот при ввозе легковых машин из-за границы, оставив старые преференции только для ТС с двигателями мощностью до 160 л с.

Фото: avtovzglyad.ru

Вся эта затея была нацелена исключительно на принуждение иностранных производителей (читай — китайских компаний) организовывать в нашей стране локальное производство, а не баловаться прямым импортом. Кроме того, никто не отменял периодическое увеличение коэффициентов расчета утилизационного сбора, очередной этап которого станет подарком к Новому году. Индексация составит 10-25%, и будет продолжать расти вплоть до 2030 года.

Казалось бы — расслабься и пожинай плоды своего законотворчества, лелея мечту о том, что в Поднебесной перепугаются и с места в карьер начнут строить по всей матушке-России свои заводы.

Только не найти его тебе, нигде не найти тебе покоя.

Спустя всего три недели после акта формального изнасилования упрямых физлиц, не желающих пользоваться продуктом отечественного автопрома, до чиновников дошло, что не все ладно в Датском королевстве. И вот на свет появился приведенный выше проект постановления, который в настоящий момент проходит независимую антикоррупционную экспертизу и параллельно вынесен на общественное обсуждение.

Последовало и лапидарное разъяснение от Минпромторга: «В текущих условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий такая мера позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам».

Фото: avtovzglyad.ru

РАЗДЕЛАЙ, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ

Говоря грубо, откровенно, без затей и без экивоков, Минпромторг не последовал совету, доступно изложенному в русской пословице: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Он от души врезал по нелокализующимся китайцам, но при этом ненароком вдарил и по отечественным производителям, которых собирался защищать «не щадя живота своего, как верному, честному нелицемерному воину быть надлежит».

На деле вышло так, что драконовский налог придется платить и нашим, причем предусмотренный возврат средств случится лишь к концу года. При нынешней дороговизне кредитов закупка комплектующих и затраты на зарплату могут стать неподъемными для крупных автомобильных производств, у которых на длительный срок отвлекаются немалые суммы.

Иди, иди, разделай, что ты сделал!

Вот и пришлось спешно вносить изменения в правила, но видимо второпях над текстом должным образом не поработали.

Понятно, что послабления коснутся тех, кто заключил с государством СПИК. Однако этого мало: надо к тому еще и быть «крупнейшим». В русском языке форма превосходной степени не может распространяться на несколько объектов, а самым крупным однозначно является АВТОВАЗ.

Фото: avtovzglyad.ru

Следует ли из вышесказанного, что отсрочка будет предоставлена только ему? Или это особая формулировка, понятная только чиновникам?

И, конечно, забавно выглядит направление проекта на общественное обсуждение. Не далее, как пару месяцев назад народ высказался против ужесточения правил утильсбора. Какая министерская реакция последовала? Правильно, нулевая.