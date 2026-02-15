Не Vesta: что можно себе позволить сегодня по цене новой LADA

Продолжение спада интереса к новым автомобилям в России, который плавно перетек из 2025-го в январь 2026-го года, закончится, по словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, не скоро: первый и львиную долю второго квартала проживем в той же парадигме. Видится, что и после рост будет не впечатляющий: без резкого снижения кредитных ставок за новыми машинами не пойдут. Хотя бы потому, что за аналогичную сумму наличными можно позволить себе кое-что получше. Простое сравнение родной LADA Vesta c «дальневосточным завозом» соврать не даст. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Главная боль автомобилиста в России — ценообразование: не так плоха «Веста», если бы она столько не стоила. Аналогично — «Гранта». Да и в целом весь прилавок новых машин в России: они чудовищно переоценены, что не дает возможности их приобрести абсолютному большинству соотечественников. Впрочем, дело не только в достатке.

Фактическое отсутствие, если называть вещи своими именами, кредитного инструмента — Центробанк против предоставления заемных средств населению — приводит к тому, что покупка, если вообще происходит, осуществляется за свои, за наличные: лишь половина из проданных в январе машин реализована в кредит. И здесь кроется главная причина фатального снижения спроса на LADA — есть альтернативы заметно привлекательнее. Начнем с наиболее резонансных примеров — с рулем в привычном месте.

За базу возьмем самую дешевую LADA Vesta с двумя педалями: 1,6-литровый 106-сильный мотор, комплектация Comfort с кондиционером и бесключевым доступом, четырьмя стеклоподъемниками, без «музыки» и на штампованных дисках. За такую просят 1 631 000 рублей без всяких дотаций при продаже за наличные. Бедненько, но чистенько. А что можно получить за аналогичную сумму, если задуматься о покупке «беспробежки» — привезенной из Китая или Кореи леворульной машины? Сумма невелика, однако выбор есть. И он, честно говоря, наводит на рассуждения.

Фото Leonid Dubeykovskyi/globallookpress.com

Первый вариант, который приглянулся — Kia K3 2022 года выпуска с пробегом 27 000 км по корейским дорогам. Автомобиль оснащен 1,6-литровым 123-сильным бензиновым двигателем, вариатором, передним приводом и довольно богатым убранством салона: тут и большущий экран мультимедийки, и климатическая установка, и целый ворох опций комфорта.

Так же — LED-оптика и литые колесные диски. За такой автомобиль во Владивостоке предстоит заплатить 1 530 000 рублей. Доставка до Москвы — еще двести тысяч, но мы экономим, поэтому поедем сами: 16 173 рубля за билет до Владика с пересадкой в Новосибе и еще 84 827, чтобы проехать 9054 км. Вычитаем 7923 за платную дорогу и получаем 76 904 рубля. Или 1282 л бензина. Кстати, в столице за аналогичную машину просят уже 1 950 000 рублей — почувствуйте разницу.

Второй вариант не менее интересен. Китайская Jetta VS5 2023-го года выпуска с пробегом 30 000 км по китайским дорогам — весьма неплохим, замечу — в богатом исполнении Automatic High Gloss Glory edition, на 1,4-литровом бензиновом турбомоторе и с двумя педалями, опять же во Владивостоке обойдется в 1 526 000 рублей.

Минимальная стоимость «трансфера» машины, которую сходу удалось найти — 160 000 рублей до Санкт-Петербурга, откуда, согласитесь, перегнать в Первопрестольную уже намного проще и ближе. Однако изначальная цена настолько привлекательна, что можно и отпуск «подогнать», а потом осуществить мечту всех автовладельцев страны — проехать те самые девять тысяч километров через всю нашу Необъятную. И все равно получится дешевле, чем LADA Vesta.

Ну и вместо вишенки на торте — самое чарующее предложение: Honda Vezel, кроссовер из Китая, 2021-го года выпуска с пробегом 9500 км в комплектации CVT Elite Edition. Привод — передний, полуторалитровый бензиновый мотор, выдающий 131 л.с. и бесступенчатая трансмиссия. И 1 500 000 рублей во Владивостоке. В Москве за аналогичную попросят уже 1 778 000 руб., что, кстати, не менее выгодно: по факту продавец добавил лишь цену доставки и немного прибыли. Если ли еще желание обсуждать перспективы приобретения нового «Жигуля» за наличные? А ведь мы еще не добрались до бездонного кладезя «правого руля» — вот где будет настоящее чудо.