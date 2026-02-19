Раскрыты комплектации гибридного кроссовера GAC S7 для России

GAC готовит полноценный старт продаж кроссовера S7 на отечественном рынке. Новинка, построенная на модульной платформе EV+, представляет собой последовательный гибрид, оснащенный парой электродвигателей с пиковой отдачей 340 л.с. Производители обещают, что их детище в любом исполнении остается комфортным и безопасным.

Снаружи базовое исполнение ST можно узнать по LED-оптике, 20-дюймовым колесным дискам и панорамной крыше, багажная дверь снабжена электроприводом. В салоне установлены двухзонный климат-контроль, дюжина динамиков и передние кресла с встроенной вентиляцией, массажером, электрорегулировками, памятью настроек и обогревом. Последний, кстати, распространяется на руль и ветровое стекло. На заднем ряду справа предусмотрена выдвижная оттоманка. Диагональ центрального тачскрина достигает 15,6 дюйма, цифровой панели приборов — 8,9. В «мультимедийку» встроены сервисы «Яндекса» и VK.

За безопасность всегда отвечают десяток «эйрбегов» и комплекс водительских электронных ассистентов. Например, электроника умеет удерживать кроссовер в полосе движения, мониторить слепые зоны и предупреждать об угрозе фронтального столкновения.

Старшая комплектация SX Premium отличается светотехникой с интерактивными дневными ходовыми огнями, доводчиками дверей и звукоизолирующими стеклами не только спереди, но и сзади. Для внутренней отделки использована кожа Nappa, появляется 27-дюймовый проекционный дисплей, количество динамиков увеличено до 21, добавляется автопарковщик.

