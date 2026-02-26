В российском автопарке насчитали более 100 тысяч гибридов

В начале наступившего года в нашей стране стояло на учете 112,6 тыс. подключаемых гибридных автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом в 2025-м парк заряжаемых бензоэлектрических моделей вырос более чем на 50 тыс. штук.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, своих владельцев в России нашли 44,8 тыс. новых гибридов, но к нам, разумеется, ввозили и экземпляры с пробегом.

Лидирующей маркой считается китайский Lixiang, по РФ ездит более 43 тыс. таких автомобилей. Компания не сразу пришла к нам официально, это произошло лишь в конце прошлого года. Voyah удалось занять вторую строчку за счет более 22 тыс. реализованных машин. Успеху поспособствовала локализация производства, организованная под Липецком.

Первую тройку замыкает сбежавший из страны BMW. С его шильдиками по отечественным дорогам разъезжает 7 тыс. гибридов. В топ-5 эксперт также включил Geely и BYD.

Остается сказать, что чемпионами модельного рейтинга признаны Lixiang L7 и Voyah Free, разошедшиеся тиражом 20 237 и 17 561 экземпляров.