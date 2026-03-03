Почему модели Volkswagen с полным приводом могут исчезнуть с российского рынка

Мировые автомобильные гиганты, десятилетиями чувствовавшие себя хозяевами на крупнейшем авторынке планеты — китайском, стремительно теряют там позиции. Местный потребитель все решительнее делает выбор в пользу отечественных марок, и западные концерны, которые и без того переживают непростые времена на домашних площадках, оказываются в тисках сразу на нескольких фронтах. Казалось бы, какое дело до этого российскому покупателю? Однако связь самая прямая, и история с Volkswagen — наглядное тому подтверждение.

Модели Volkswagen с полным приводом могут в обозримом будущем полностью исчезнуть из российских автосалонов. Причина — отсутствие экспортной лицензии на поставку автомобилей этой марки из Китая. Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Ситуация, по его словам, складывается тревожная и многослойная. Те машины марки, что сегодня можно приобрести в России по каналам параллельного импорта — это остатки со складов. Новых поступлений пока не предвидится, а имеющихся запасов, по оценке эксперта, хватит примерно на месяц при нынешнем уровне спроса. Если ситуация не изменится, российский рынок фактически лишится Volkswagen — во всяком случае, полноприводных модификаций, которые традиционно пользуются у отечественных автомобилистов хорошим спросом.

Но проблема не сводится к одной лишь лицензии. По словам Иванова, в профессиональном сообществе активно обсуждается возможное прекращение производства автомобилей Volkswagen в Китае. Но даже если этого не случится, вопрос с разрешением на экспорт германо-китайских ТС это автоматически не решит — переговоры продолжаются, однако их исход остается неопределенным.

Корни проблемы уходят глубоко в тектонические сдвиги, происходящие на мировом автомобильном рынке прямо сейчас. Китайские производители за последние годы совершили качественный рывок, предложив потребителю технологически продвинутые, хорошо оснащенные и при этом доступные по цене автомобили.

Особенно заметен этот прорыв в сегменте электромобилей и подключаемых гибридов, где «поднебесные» бренды задают тон, а европейские и японские марки все чаще оказываются в роли догоняющих. Внутренний покупатель в КНР, еще недавно воспринимавший западный автомобиль как безусловный знак качества и престижа, все охотнее пересаживается на продукцию BYD, Geely, Changan и других национальных марок.

Для Volkswagen, который исторически занимал в Китае сильнейшие позиции и долгое время оставался там одним из самых продаваемых иностранных брендов, эта тенденция оборачивается серьезными потерями. Сокращение продаж ставит под вопрос рентабельность производственных мощностей, а вместе с ней — и само присутствие концерна в стране.

Масштаб надвигающихся перемен оценивают и в академическом сообществе. Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик недавно заявил, что крупнейшие немецкие автопроизводители — BMW, Mercedes-Benz и VW — к концу текущего десятилетия не сумеют сохранить прежнюю структуру бизнеса. По сути, речь идет о том, что привычная модель, при которой немецкие концерны зарабатывали значительную часть прибыли именно на китайском рынке, перестает работать.

Для России все это означает вполне конкретные последствия. Параллельный импорт, ставший после 2022 года основным каналом поставок западных автомобилей, критически зависит от наличия товара на промежуточных рынках. Если Volkswagen сворачивает производство в Китае или не получает экспортную лицензию, посредникам станет попросту негде брать машины. Европейские площадки в силу санкционных ограничений для этих целей недоступны, а китайское направление, казавшееся надежной альтернативой, теперь тоже оказывается под угрозой.

Получается парадоксальная цепочка: успехи китайского автопрома на внутреннем рынке вытесняют западных производителей, те сокращают мощности в Поднебесной, а расплачивается за это в том числе российский потребитель, для которого китайские заводы иностранных марок были последним доступным источником привычных автомобилей. Месяц запасов на складах наших дилеров — срок, который не оставляет времени на раскачку. И если переговоры о лицензии затянутся, полноприводные Volkswagen (а то и все изделия марки) в России рискуют превратиться в предмет коллекционного интереса.