На российском рынке стартовали продажи кроссовера GAC S7

Китайский концерн GAC открыл в России официальные продажи гибридных кроссоверов S7. В их основе лежит модульная архитектура EV+, за движение отвечает пара электромоторов, выдающая 340 л.с. Цены стартуют от 5 699 000 рублей без учета скидок.

Россиянам предлагают приобрести новый GAC S7 в комплектациях ST и SX Premium. Обе получили по десятку подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и набор электронных ассистентов водителя, включая мониторинг слепых зон и автономное экстренное торможение.

Топовая модификация оценивается минимум в 6 049 000 рублей. Но за счет программы trade-in есть шанс сэкономить от 200 до 350 тыс. «целковых». При участии в акции «Второй автомобиль GAC в семью» дополнительный дисконт составит еще 100 тыс.

Габариты пятиместного GAC S7 — 4900x1950x1780 мм, расстояние между осями достигает 2880 мм. Багажник вмещает от 720 до 2050 литров, дорожный просвет составляет 200 мм. В состав гибридной системы вошел 156-сильный ДВС для зарядки генератора, на каждой оси установлено по электродвигателю. На ускорение авто до «сотни» уходит 6,7 секунды. Батарея емкостью 36,3 кВт⋅ч обеспечивает запас хода 867 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал оснащение гибридного кроссовера GAC S7 для России, включая содержимое салона.