Для России рассекретили оснащение кроссовера Belgee X50+

Белорусский бренд Belgee обнародовал комплектации компактного кроссовера X50+ в преддверии его старта продаж на отечественном рынке. Точные сроки начала реализации по-прежнему не раскрываются, однако прием заявок у нас уже открыт. Россиянам предложат паркетник в трех версиях.

В базовом исполнении «Актив» паркетник теперь оснащен полностью светодиодной оптикой и 17-дюймовыми колесными дисками, наружные зеркала получили электрорегулировки и обогрев, в корму вмонтированы парктроники и камера. В салоне установлены мультируль, 8,8-дюймовая приборная панель и 8-дюймовый основной центральный тачскрин. Климат-контроль обслуживает одну зону, «музыка» располагает шестью динамиками. За безопасность отвечают ABS, система курсовой устойчивости и четверка «эйрбегов».

Средняя версия «Стиль» подразумевает наличие 18-дюймовых дисков, 14,6-дюймовой «мультимедийки» и бесключевого доступа. А топовую модификацию «Престиж» легко узнать благодаря панорамной крыше с люком, атмосферной подсветке салона и наличию беспроводной зарядки для смартфона. Кроме того, добавляется электропривод багажника, кресла водителя и боковых зеркал.

