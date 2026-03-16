Кроссовер Bestune T55 покинул российский рынок

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», судьба «пятьдесят пятого» на отечественном рынке предрешена, и сомневаться в этом не приходится. Мы убедились, что кроссовер уже исчез с официального русскоязычного сайта китайского бренда. Лишь в разделе «Автомобили в наличии» осталось всего несколько экземпляров, сошедших с конвейера еще в 2023 году.

Напомним, под капотом Bestune T55 установлена бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 л, выдающая 160 л.с. Силовому агрегату аккомпанирует 7-диапазонная роботизированная коробка передач, снабженная парой мокрых сцеплений. Автомобиль оснащается исключительно передним приводом, на сегодняшний день без скидок такой «китаец» обойдется в 2 494 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о планах FAW, касающихся производства моделей Bestune на территории России. Судя по всему, у нас на конвейер поставят кроссовер T90 и лифтбэк B70, а также посвежевший паркетник T77.