В Omoda подтвердили, что кроссовер C4 дебютирует в России в 2026 году

Представители марки Omoda уточнили сроки запуска кроссовера C4 в России. Как выяснил корреспондент портала «АвтоВзгляд», отправившийся на тест-драйв свежего C5, «четверка» появится в шоу-румах отечественных дилеров во второй половине 2026 года.

C4 — это новый компактный кроссовер, представленный компанией Omoda (дочерним брендом Chery) в конце 2025 года. Автомобиль позиционируется как самая доступная модель в линейке марки, призванная привлечь молодую аудиторию своим футуристичным дизайном и широкими возможностями для персонализации. Изначально паркетник носил имя C3, но был переименован в C4 для унификации модельного ряда.

В основе облика лежит дизайнерская концепция «кибермеха». Автомобиль отличается «рублеными», геометричными линиями кузова, напоминающими формы межзвездных кораблей. Ключевым визуальным мотивом стала молния, которая прослеживается в очертаниях тонкой двухъярусной светодиодной оптики и боковых линиях. В передней части вместо традиционной решетки радиатора расположена глухая панель, а воздух для охлаждения двигателя поступает через аккуратный заборник в бампере.

Салон нового C4 выполнен в минималистичном и технологичном ключе. Его главными элементами являются цифровая приборная панель и большой вертикальный планшет мультимедийной системы. Селектор коробки передач расположен на рулевой колонке, что освобождает дополнительное пространство на центральном тоннеле, где также находится площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Omoda делает ставку на индивидуализацию. Так, для C4 анонсирована экосистема тюнинга, которая позволит владельцам выразить свою креативность. Среди возможных опций упоминаются светящиеся тату-наклейки, флуоресцентный граффити-враппинг и даже косплей любимых персонажей из видеоигр. А в «спортивной» комплектации Ultra будут доступны яркие цвета кузова (например, желтый Electro Yellow), углепластиковые элементы и массивное антикрыло.

Что касается технических характеристик, то для нашей страны предложат исключительно бензиновую модификацию, в то время как мощный гибрид останется прерогативой китайского рынка. Длина Omoda C4 оставит 4,2 метра, колесная база — 2,62 м. Прочие подробности пока держатся в секрете.

Любопытно при этом, что производство Omoda C4 должны наладить в России. Очевидно — на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге, где планируют выпускать автомобили новой отечественной марки Jeland.