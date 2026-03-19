Россия покинула топ-5 крупнейших авторынков Европы

По итогам февраля Россия опустилась еще на одну позицию в рейтинге крупнейших авторынков Европы. Если в январе мы занимали пятое место в списке, то теперь — шестое.

Об этом со ссылкой на данные компании GlobalData сообщает аналитическое агентство «Автостат». Безусловным лидером в Европе остается Германия, где в феврале своих владельцев нашли 211 262 новых легковых авто. Показатель вырос на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Серебро досталось Италии с результатом 157 334 проданных экземпляра, что на 14,1% выше значений 2025-го.

Третью позицию занимает Франция, однако там динамика отрицательная: продано 120 764 машины, что на 14,7% меньше, чем в феврале минувшего года. Испания поднялась на четвертое место с показателем 97 082 авто, прибавив 7,5%. А замыкает пятерку лидеров Великобритания, где объем рынка составил 90 100 единиц (плюс 7,2%).

Россия, как уже было сказано, расположилась на шестой строчке. По данным АО «ППК», в феврале в нашей стране было реализовано 80 027 новых легковушек. Этот результат на 2,5% превышает прошлогодний уровень, но является самым низким с апреля 2025 года.

Эксперты «Автостата» поясняют, что столь скромные продажи объясняются не только сезонностью. Главная причина — корректировка схемы начисления утилизационного сбора, из-за которой значительная часть потребителей приобрела машины заранее, до наступления нового года.