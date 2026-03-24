В России почти на 20% вырос спрос на премиальные легковушки

Согласно общему итогу января и февраля текущего года, россияне приобрели 17 520 новых автомобилей премиум-класса. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го продажи увеличились на 19,3%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». В годовом выражении доля премиального сегмента выросла, несмотря на общее падение отечественного авторынка на 3,9%. За первые два месяца 2026-го на «премиалов» пришлось 10,9%, год назад они занимали только 8,8%.

Рейтинг брендов по-прежнему возглавляет китайский Exeed, чьи автомобили разошлись тиражом 2519 штук. За год «поднебесный» автостроитель улучшил результаты на 18,7%. Следующая строчка вопреки падению на 27,3% досталась Tank, чьи продажи дошли до 2234 машин. Затем идет BMW, владельцев нашли 2180 «баварцев», общая прибавка по ним составила 73,3%. В первую пятерку сумели войти Voyah и Hongqi.

Остается сказать, что титул самой популярной модели сохранил внедорожник Tank 300. Из дилерских шоу-румов уехало 1268 авто.