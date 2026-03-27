АВТОВАЗ введет подписку на LADA Vesta: стало известно, сколько она будет стоить

В ближайшее время АВТОВАЗ планирует ввести платную подписку на LADA Vesta. Такая услуга на первых порах будет ежемесячно обходиться примерно в 40 тыс. рублей.

Как сообщает РИА «Новости», об этом в кулуарах съезда РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) рассказал глава Волжского автозавода Максим Соколов. По его словам, подписку на упомянутую флагманскую модель отечественного бренда введут весной 2026 года.

Позже тольяттинцы собираются расширить аналогичную программу еще на пару легковушек — на «бюджетную» Granta и практичный Largus. Помимо простых автомобилистов, нововведением смогут воспользоваться и водители такси.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что АВТОВАЗ разработал альтернативный вариант приобретения автомобилей, назвав его платной подпиской. Согласно предварительной информации, суть в том, что клиентам предложат договор на управление машиной на год, за руль смогут садиться максимум три человека. Пробег за обозначенный срок ограничится отметкой 33 тыс. км. Также можно будет рассчитывать на техобслуживание, сезонную смену шин, ОСАГО и КАСКО.

