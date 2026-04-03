В России представили бизнес-седан Volga C50

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Volga C50 претендует на роль одной из самых просторных четырехдверок в классе. Длина кузова составляет 4825 мм при ширине 1880 мм, расстояние между осями вытянуто на 2800 мм. Производители делают ставку на компоновку салона и плавность хода, обещая точную управляемость.
За движение отвечает двухлитровый турбомотор, доступный с форсировкой 150 и 200 л.с. Переключением передач заведует 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Еще можно рассчитывать на обширный список опций, включая LED-оптику, зимний пакет, дюжину динамиков и бесключевой доступ.
За безопасность отвечают камеры кругового обзора и комплекс электронных ассистентов, умеющих удерживать автомобиль в полосе и автоматически тормозить. Не будем забывать про адаптивный круиз-контроль.
Напомним, донором для Volga C50 стал Geely Preface, отличия сводятся к шильдикам. Цены и комплектации обрусевшего «китайца» рассекретят ближе к началу продаж.
