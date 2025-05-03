9 новинок Шанхайского автосалона-2025, которые должны приехать в Россию

Мотор-шоу в Шанхае — крупная и важная для индустрии выставка, которая носит гордое звание международного салона. Например, в этом году там справили премьеру почти сто моделей — новых или существенно модернизированных. Конечно, большая часть ориентирована на местный, то есть китайский авторынок, но некоторые премьеры актуальны и для нас. Подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

И открывает наш обзор большой трехрядный кроссовер Tiggo 9L — именно он стал главной звездой стенда Chery. Не удлиненная, как можно было бы подумать, версия «девятки», которая в России продается под именем Jaecoo J8, а вполне себе самостоятельная модель.

Что касается родственной для «вишенки» марки Omoda, то она презентовала в Шанхае обновленный кроссовер C5 с гибридной силовой установкой. Наверняка такая машина понравилась бы и нашей публике.

Те же, кому больше по душе Haval, несомненно обрадовались бы появлению в РФ кроссовера Haval Xiaolong Max. Разговоры об этой модели начались еще в конце 2023 года — тогда сообщалось, что она может приехать к нам под названием F8, но до сих пор нет. А в Шанхае тем временем показали уже второе поколение.

А вот кто доберется до нас точно, так это Changan CS75 Plus четвертого поколения — это уже подтверждено официально представителями марки. Тем временем GAC изучает возможность запуска в России пятиметрового кроссовера S9, которому уготована судьба флагмана бренда. Он тоже справил свою премьеру на Шанхайском автосалоне.

А подробнее об этих и других автоновинках китайского мотор-шоу — тех, что, вероятнее всего, все-таки в Россию приедут — рассказываем (и показываем) в видеообзоре, который можно посмотреть здесь.