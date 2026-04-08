В России официально запустили продажи обновленного Haval M6

Китайский бренд Haval открыл в нашей стране официальные продажи кроссовера M6, прошедшего через обновление. SUV, представленный в единственной комплектации «Оптимум», отличается видоизмененным экстерьером и переработанным салоном. Цены стартуют с отметки 2 049 000 рублей.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в ходе обновления среднеразмерный Haval M6 обзавелся иным рисунком радиаторной решетки. Диагональ главного тасчскрина в салоне разрослась до 12,3 дюйма, обод руля стал толще и начал обогреваться. Вместо статичной разметки задней камере досталась динамическая. Теперь предусмотрены и боковые «эйрбеги».

По словам производителей, оснащение кроссовера осталось оптимальным. Покупатели могут рассчитывать на LED-оптику, противотуманки и рейлинги на крыше. Бортовая «музыка» имеет четыре динамика, температуру в салоне регулирует климат-контроль, список дополняют задние парктроники и электроприводы наружных зеркал и всех стеклоподъемников. В машины 2026 года выпуска встроены сервисы дистанционного доступа.

Как и прежде, под капотом установлена бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 л, выдающая 143 л.с. Передачи переключает 6-скоростная «механика» или 7-ступенчатый «робот». Двухпедальные версии обойдутся минимум в 2 349 000 рублей.

