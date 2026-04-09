Кроссовер Chery Tiggo 7L ушел с российского рынка

«Китаец» официально продавался у нас всего год

Компания Chery приняла решение вывести из российской линейки кроссовер Tiggo 7L. На складах официальных дилеров таких машин уже практически нет.

Анатолий Белецкий

Портал «АвтоВзгляд» убедился, что на русскоязычном сайте бренда упомянутая модель еще присутствует. Минимальная стоимость «семерки» составляет 2 635 000 рублей, если брать в расчет специальные предложения. В то же время SUV убрали из раздела, где перечислены автомобили, имеющиеся в наличии.

Продажи Chery Tiggo 7L в нашей стране стартовали в середине весны прошлого года. Поначалу россиянам предлагали только переднеприводные версии, их приводила в движение бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 л. Она выдавала 150 л.с. и 275 Нм тяги. Переключением передач заведовал 7-скоростной «робот». В июне 2025-го у россиян появилась возможность приобрести модификации, оборудованные системой 4х4.

Паркетник построен на платформе T1X, габариты — 4553x1862x1696 мм. Расстояние между осями достигает 2670 мм. Дорожного просвета в 190 мм вполне хватало для езды по российским дорогам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все плюсы и минусы Chery Tiggo 7L, опубликовав уникальный тест-драйв. Теперь на смену «китайцу» пришел его российский аналог Tenet T7, его собирают под Калугой.

