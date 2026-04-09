Кроссовер Chery Tiggo 7L ушел с российского рынка

Компания Chery приняла решение вывести из российской линейки кроссовер Tiggo 7L. На складах официальных дилеров таких машин уже практически нет.

«Китаец» официально продавался у нас всего год

Портал «АвтоВзгляд» убедился, что на русскоязычном сайте бренда упомянутая модель еще присутствует. Минимальная стоимость «семерки» составляет 2 635 000 рублей, если брать в расчет специальные предложения. В то же время SUV убрали из раздела, где перечислены автомобили, имеющиеся в наличии.

Продажи Chery Tiggo 7L в нашей стране стартовали в середине весны прошлого года. Поначалу россиянам предлагали только переднеприводные версии, их приводила в движение бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 л. Она выдавала 150 л.с. и 275 Нм тяги. Переключением передач заведовал 7-скоростной «робот». В июне 2025-го у россиян появилась возможность приобрести модификации, оборудованные системой 4х4.

Паркетник построен на платформе T1X, габариты — 4553x1862x1696 мм. Расстояние между осями достигает 2670 мм. Дорожного просвета в 190 мм вполне хватало для езды по российским дорогам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все плюсы и минусы Chery Tiggo 7L, опубликовав уникальный тест-драйв. Теперь на смену «китайцу» пришел его российский аналог Tenet T7, его собирают под Калугой.