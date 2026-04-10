Haval раскрыл сроки начала продаж обновленного Dargo в России

Обновление принесло Haval Dargo свежий дизайн внутри и снаружи, модернизированный мотор и расширенные возможности мультимедийного комплекса. Кроме того, изменилось наполнение комплектаций. Продажи улучшенного кроссовера на отечественном рынке должны стартовать во втором квартале 2026 года.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в ходе рестайлинга Dargo его радиаторная решетка стала больше, шесть крупных прямоугольников из черного пластика заняли место горизонтальных хромированных планок. Маски фар головного света тоже потемнели, в накладке пятой двери добавилась LED-полоса. В салоне появился более внушительный руль, шайбу селектора коробки передач заменили подрулевым рычагом. Мощность беспроводной зарядки смартфона выросла до 50 Вт.

Отдача двухлитровой бензиновой «турбочетверки» дошла до двух сотен «лошадей» вместо прежних 192, тяга поднялась с 320 до 380 Нм. На ускорение до «сотни» теперь уходит 9 секунд. Экологический класс агрегата довели до Евро-6, что позволило снизить расход топлива — в смешанном цикле потребуется 8,8 л на 100 км. Передачи по-прежнему переключает 7-диапазонный преселектив.

Покупатели могут рассчитывать только на версии с подключаемым полным приводом, ему досталась «умная» электрогидравлическая муфта нового поколения. Предусмотрено восемь режимов движения — три предназначены для асфальта, а еще пять пригодятся на бездорожье, включая песок и снег.

В «мультимедийку» зашили новый софт, внедрили 14,6-дюймовый тачскрин, встроили сервисы «Яндекса» и «VK Видео». Приложения «Смарт виджет» и «Плавающий виджет» дают возможность настроить интерфейс под себя. Диагональ цифровой комбинации приборов достигает 10,25 дюйма, имеется телематика.

После обновления «Дарго» будет доступен в исполнениях «Оптимум», «Премиум» и «Техно+». Младшее оценивается в 3 499 000 рублей, за среднее придется отдать минимум 3 699 000 «целковых», а топ обойдется уже в 3 899 000.

