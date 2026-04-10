Haval раскрыл свежие подробности о новом гибридном кроссовере

Хорошо известный в России китайский бренд Haval обнародовал больше характеристик нового кроссовера, который должен получить индекс HX или H10. Пока идет сертификация модели для внутреннего рынка. Но не исключено, что со временем такой SUV пожалует и к нам.

Судя по всему, он станет самой большой моделью бренда

Как сообщает ресурс Autohome, длина кузова новоиспеченного габаритного кроссовера может достигать как 5138 мм, так и 5299 мм. Конечная цифра зависит от оформления заднего свеса, однако колесная база в любом случае составит 3000 мм.

Хотя экстерьер уже не являлся загадкой, опубликованные сертификационные изображения позволили получить более полное представление о модели. Например, о рисунке колесных дисков, оптике, вариантах кофра для запасного колеса, а также крыше. Кстати, для последней предусмотрена контрастная окраска, а также «панорамка».

В состав младшей силовой установки включат ДВС объемом 1,5 л, выдающий 167 л.с. Старшую снабдят двухлитровым агрегатом мощностью 238 л.с. Ансамбль дополнит тяговая батарея емкостью 42,8 кВт⋅ч. В зависимости от модификации запас хода на электротяге составит 176 или 180 км.

Ожидается, что премьера Haval H10/HX пройдет в рамках грядущего Пекинского автосалона.

