Haval раскрыл свежие подробности о новом гибридном кроссовере

Как сообщает ресурс Autohome, длина кузова новоиспеченного габаритного кроссовера может достигать как 5138 мм, так и 5299 мм. Конечная цифра зависит от оформления заднего свеса, однако колесная база в любом случае составит 3000 мм.
Хотя экстерьер уже не являлся загадкой, опубликованные сертификационные изображения позволили получить более полное представление о модели. Например, о рисунке колесных дисков, оптике, вариантах кофра для запасного колеса, а также крыше. Кстати, для последней предусмотрена контрастная окраска, а также «панорамка».
В состав младшей силовой установки включат ДВС объемом 1,5 л, выдающий 167 л.с. Старшую снабдят двухлитровым агрегатом мощностью 238 л.с. Ансамбль дополнит тяговая батарея емкостью 42,8 кВт⋅ч. В зависимости от модификации запас хода на электротяге составит 176 или 180 км.
Ожидается, что премьера Haval H10/HX пройдет в рамках грядущего Пекинского автосалона.
