Прогулка по старым граблям: локализация АВТОВАЗа во сне и наяву

Практически одновременно с интервью Татьяны Фадеевой, главы бренда с чисто русским названием Volga, была опубликована речь президента АВТОВАЗа, надежды и опоры всего отечественного автопрома. Выступая на съезде РСПП, г-н Максим Соколов обратил внимание на важность локализации производства для развития международного бренда «Сделано в России». Портал «АвтоВзгляд» не мог с ним не согласиться.

— Локализация — это фундамент технологической самостоятельности и конкурентоспособности бизнеса, а также формирование международного бренда «Сделано в России» как знака качества отечественной продукции, — заявил глава АВТОВАЗа.

По его словам, в условиях трансформации глобальной торговой системы локализация обеспечивает устойчивость цепочек производства и поставок, становится «языком доверия» в промышленной кооперации, создает преимущества для предприятий, инвестирующих в развитие (на примере автомобильной промышленности).

МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО

Что мешает безоглядно поверить в стремление наших чиновников и манагеров к технологическому суверенитету? Их неизбывное и иррациональное пристрастие к иноземным формам — как ни оправдывай название Volga стремлением продвигать бренд на зарубежные рынки. То же самое можно сказать и о Lada, Granta, Vesta, Largus, Niva. А также об имени главной новинки АВТОВАЗа за последние пять лет — Iskra. Эти russkie модели представляют собой наглядную картинку, живописующую истинные устремления борцов за локализацию.

Процитированные выше тезисы абсолютно верны. Но вот следующий пассаж явно не заслуживает того, чтобы отлить его в граните, как удивительно изящно выразился Дмитрий Анатольевич: «На примере автомобильной промышленности сбалансированное законодательство о локализации позволяет формировать преимущества для предприятий, инвестирующих в развитие». Пословица говорит: слово — не долото, а молчание — золото. Эх, брат, тоска, тоска...

Наш автопром — не самый подходящий пример для демонстрации эффективного функционирования отрасли, с какой стороны на это ни посмотришь. Тут все через одно место — и локализация, и инвестиции в развитие, и сбалансированное законодательство, в конце концов.

Автозаводы бесконечно тянут средства из бюджета, требуют защиты своих производств при их вопиющей неконкурентоспособности, и хронически неспособны выйти на получение устойчивой прибыли, несмотря на все получаемые преференции.

10 НЕЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПРОЦЕНТОВ

Заявлено, что уровень локализации новейшей модели АВТОВАЗа — LADA Iskra — составляет более 90%. Это должно по идее означать, что автомобиль практически полностью собран из комплектующих, произведенных либо самим заводом, либо его российскими поставщиками. Вполне вероятно, что с формальной точки зрения оно так и есть — если особо не углубляться в детали происхождения этих самых российских компонентов.

Однако журнал «За рулем» этим таки озаботился, и натюрморт вышел неутешительным. Покопавшись во внутренностях «Искры», эксперт издания обнаружил, что истинно отечественными можно назвать разве что борские стекла и оптику производства фирмы «Автосвет» из Киржача.

Остальное имеет все признаки банального импорта, как японская проводка Yazaki, прибывшая из Нижнего Новгорода, или чешские свечи Brisk из Тольятти. Костромской компанией «Итэлма» поставляются блок управления двигателем, форсунки, генератор. Но все комплектующие этих узлов — привозные. В частности, блок ABS делается по лицензии китайской компании Kesens.

Хотя двигатель вроде как наш, родной, но с коробками сложнее. И 6-ступенчатая механика, и вариатор — китайские, от компании WanLiYang. Приводные валы — неизвестной фирмы Mobyp, чьи корни, похоже, также уходят в Поднебесную. Водительская подушка безопасности имеет китайское происхождение, пассажирская — японское. Вероятно, все вышеперечисленное как раз и входит в те самые 10 нелокализованных процентов.

Порой задаюсь вопросом: «Ну не надоело тебе цепляться к словам разнообразных представителей российского автопрома и пассажам пресс-служб?» Надоело. Но если назойливые миряне суют мне всякую дрянь вот в этот карман, или в этот карман, то грех они берут на свою душу.