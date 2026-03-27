Латинское лицо русского бренда: для чего изменили логотип «Волги»

«Возрожденный» бренд Volga, оказывается, ориентирован на внешние рынки — именно с этой целью и было изувечено его историческое начертание. Таким откровением поделилась с нами глава АО «Производство легковых автомобилей» Татьяна Фадеева. Заявление показалось порталу «АвтоВзгляд», мягко говоря, неубедительным.

Издание auto.mail.ru опубликовало пространное интервью с г-жой Фадеевой, в котором она поделилась с журналистами своим взглядом на таинственное настоящее и туманное будущее легендарного когда-то российского бренда. Как и все высказывания топ-менеджеров автомобильной отрасли в последнее время, рассуждения главы Volga не столько дали ответы, сколько породили новые вопросы.

ТРУДОЛЮБИВО ВЫРУБЛЕНО ТОПОРОМ

Некоторую оторопь вопреки ожиданиям вызвал вовсе не рассказ про блестящее завтра, которое ожидает реанимированный бренд. Тут схема отработанная. Нужно взять китайскую модель, налепить на нее отечественный шильдик и после этого рассказывать, что крупноузловая сборка — это мера временная, а вообще-то планируется полностью перейти на локальное производство. И тогда станет все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

Очень немного причин сомневаться, что нижегородский стартап последует по стопам «Москвича», и что закончится он столь же неубедительно. «Возрождение советского бренда» — это ведь фикция, эдакая фигура речи, рассчитанная исключительно на ностальгию соотечественников по безвременно ушедшим временам, которые нонича принято по непонятным основаниям считать четь ли не золотым веком.

И как раз в связи с четкой ориентацией на отечественного покупателя возникает резонный вопрос: с какого перепугу кириллическую вязь на знаменитом логотипе заменили на латинские буквы, трудолюбиво вырубленные топором? Объяснение у Татьяны Фадеевой наготове:

Скриншот сайта производителя

— Всем известно, что автомобили «Волга» раньше экспортировались на другие рынки, и их хорошо знают за рубежом. Мы будем использовать латиницу, в частности, чтобы реализовывать экспортный потенциал, который заложен в стратегию развития проекта...

Серьезно? Прямо вот так и хорошо знают? Как пишет журнал «За рулем», пик экспортного успеха советская «Волга» прошла в 1971 году, когда она была отправлена за рубеж в количестве 18 087 экземпляров. Невелик объем. Да и покупали ее в основном социалистические и так называемые развивающиеся страны. И первые, и вторые давно уже не те, что раньше, поэтому надеяться на них вряд ли продуктивно.

Что привлекало заграничных покупателей продукции Горьковского автозавода? Во-первых, низкая цена. Во-вторых, простота и ремонтопригодность. В-третьих, машины целиком и полностью собирались в СССР, что позволяло заводу подстраивать конструктивные решения под конкретные запросы зарубежных клиентов со всей дозволявшейся тогда гибкостью.

АЗБУКА ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ

Сейчас ситуация диаметрально противоположная. На конвейер встают китайские модели. Руководство ПЛА яростно отрицает, что это Geely. Жаль — с какой стороны ни посмотри, именно Geely представляется лучшим выбором. Как бы там ни было, собранные на своей родине «китайцы» по любому намного дешевле, чем российского разлива, и вполне способны сами позаботиться о мировом рынке.

О простоте напичканных электроникой машин говорить априори не приходится. Ну и в заключение — отверточная сборка не позволяет вносить ни серьезные, ни несерьезные изменения в конструкцию, чтобы потрафить взыскательному клиенту.

Фото производителя

Таким образом, вопрос с предполагаемой экспансией на внешние рынки закрыт, чего не могут не осознавать топ-менеджеры ПЛА.

Тем более непонятным выглядит стремление нарисовать исконно российский бренд, ведущий свое название от великой русской реки, латинскими буквами. И вдвойне странна упорная привязанность нижегородцев к непрезентабельному творчеству безвестных дизайнеров в свете подписанного президентом Закона о защите русского языка.

Формально закон не запрещает написания латиницей зарегистрированного товарного знака, но дело тут не в букве, а в духе. «Бренд всем хорошо известен и служит важным символом для нашей страны. Это прекрасная база, которой мы гордимся», — заявляет г-жа Фадеева. То есть, важный символ для нашей страны, по ее мнению, это Volga, а не «Волга».

В памяти невольно всплывают воспоминания о 90-х годах. Тогда наивные предприниматели полагали, что надпись Supermarket на покосившемся ободранном ларьке привлечет к нему больше покупателей. Но те времена ушли, а ныне неразумно и непатриотично считать кириллицу системой письма второго сорта.