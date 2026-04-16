Новый флагманский кроссовер Haval назвали Great Wall H10

Утверждено официальное название свежего флагманского кроссовера Haval: он получил имя Great Wall H10. Новинка сможет похвастать расширенными внедорожными возможностями, дебют пройдет в рамках Пекинского автосалона. Вполне возможно, что со временем SUV доберется до России, ведь бренд у нас представлен.

Ради повышения проходимости «десятку», стоящую на ступень выше родственного Haval H9, могут снабдить дополнительными режимами работы ездовой электроники. Кроссовер решили «вооружить» гибридными силовыми установками семейства Hi4.

Младшая версия будет комплектоваться 1,5-литровым 167-сильным ДВС, старшая — двухлитровым 238-сильным. Ради реализации системы полного привода на задней оси установят электромотор. Кстати, он может быть не один, но данные об этом пока держат в секрете. Запас хода Haval Great Wall H10 на электротяге ограничивается отметкой 180 либо 176 км. Прилагается тяговая батарея емкостью 42,8 кВт⋅ч.

Согласно сертификационным документам, длина кузова может достигать 5128 и 5299 мм. Не исключено, что двойная цифра говорит о наличии двух- и трехрядной конфигурации салона.

