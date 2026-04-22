Обновленный кроссовер Haval F7x стал быстрее, умнее и ярче

Китайский бестселлер готовится закрепить рыночный успех новой версией

Пока многие автомобильные бренды фиксируют падение спроса на российском рынке, марка Haval уверенно движется против течения. По итогам первого квартала 2026 года дилеры реализовали 35 638 автомобилей марки — результат оказался на 14,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Безоговорочным лидером модельного ряда остается кроссовер Jolion, разошедшийся тиражом более 14 200 экземпляров. Серебро досталось модели M6 с результатом около 6400 проданных машин, а бронзу уверенно удерживает семейство F7 и F7x — свыше 5500 единиц за три месяца. И есть все основания полагать, что после выхода обновленной версии F7x ее позиции в статистике продаж укрепятся еще заметнее, Вель кросс-купе получило посвежевший двигатель. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Артем Князев

Дизайнеры не стали перекраивать удачный силуэт, а сделали ставку на выразительные детали. Облик автомобиля весьма собран и агрессивен благодаря глянцевой черной отделке радиаторной решетки, 19-дюймовых легкосплавных дисков и фирменных шильдиков с названием марки и модели. Динамичный характер подчеркивают контрастные акценты — хромированные наконечники сдвоенных выхлопных патрубков и тормозные суппорты, окрашенные в насыщенный красный цвет.

Работа над интерьером велась в первую очередь с прицелом на удобство повседневного использования. Клавишу электронного стояночного тормоза перенесли на центральную консоль между креслами, что освободило подрулевое пространство и сделало управление более интуитивным. Мощность беспроводной зарядки смартфона выросла до 50 Вт, а чтобы гаджет не перегревался, площадку оснастили встроенной системой активного охлаждения.

Серьезно расширены возможности мультимедийного комплекса. Приложение «Смарт виджет» позволяет владельцу самостоятельно настраивать «горячие» кнопки и информационные блоки, а экран теперь можно разделить на несколько зон — для климатических параметров, аудиосистемы, прогноза погоды и технических данных автомобиля. Отдельного упоминания заслуживает «Плавающий виджет», который постоянно отображает текущую скорость и по необходимости выводит уведомления о смене музыкального трека или подключении Bluetooth и Wi-Fi. К уже знакомой онлайн-платформе «Яндекс. Авто» добавился сервис VK Видео.

Пакет комфорта зависит от комплектации, но в максимальном исполнении впечатляет: водительское кресло получило восемь электрических регулировок, память настроек, функцию комфортной посадки и электропривод поясничного подпора, передние сиденья оборудованы вентиляцией. Дверь багажника оснащена электроприводом с сенсорным датчиком и регулировкой высоты открытия — удобно в условиях низких потолков.

Панорамная крыша визуально увеличивает пространство салона. Безопасность обеспечивает комплекс электронных ассистентов ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях, систему автоматического переключения света с ближнего на дальний и камеры кругового обзора.

Главная техническая интрига скрывается под капотом. Двухлитровый турбированный двигатель прошел модернизацию и теперь развивает 231 л. с. против прежних показателей, а максимальный крутящий момент достиг 380 Нм. Прибавка в мощности радикально изменила динамические возможности автомобиля: разгон с места до 100 км/ч сократился с 9,4 до 7,8 секунды. При этом инженеры добились и экономии топлива — расход в смешанном цикле снизился до 8,5 л на 100 км.

Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, а за проходимость отвечает система полного привода Torque-On-Demand с интеллектуальной электрогидравлической муфтой подключения задней оси. Водителю доступны шесть режимов работы трансмиссии, среди которых «Снег», «Песок» и «Бездорожье», что заметно расширяет сценарии использования кросс-купе за пределами асфальта.

Обновленный Haval F7x уже появился в дилерских центрах бренда. Покупателям предложены два варианта исполнения. Версия «Премиум» оценивается в 3 799 000 рублей, а топовая комплектация «Техно +» с максимальным набором оборудования обойдется в 3 999 000 руб.

