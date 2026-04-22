Обновленный кроссовер Haval F7x стал быстрее, умнее и ярче

Пока многие автомобильные бренды фиксируют падение спроса на российском рынке, марка Haval уверенно движется против течения. По итогам первого квартала 2026 года дилеры реализовали 35 638 автомобилей марки — результат оказался на 14,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Безоговорочным лидером модельного ряда остается кроссовер Jolion, разошедшийся тиражом более 14 200 экземпляров. Серебро досталось модели M6 с результатом около 6400 проданных машин, а бронзу уверенно удерживает семейство F7 и F7x — свыше 5500 единиц за три месяца. И есть все основания полагать, что после выхода обновленной версии F7x ее позиции в статистике продаж укрепятся еще заметнее, Вель кросс-купе получило посвежевший двигатель. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Дизайнеры не стали перекраивать удачный силуэт, а сделали ставку на выразительные детали. Облик автомобиля весьма собран и агрессивен благодаря глянцевой черной отделке радиаторной решетки, 19-дюймовых легкосплавных дисков и фирменных шильдиков с названием марки и модели. Динамичный характер подчеркивают контрастные акценты — хромированные наконечники сдвоенных выхлопных патрубков и тормозные суппорты, окрашенные в насыщенный красный цвет.

Работа над интерьером велась в первую очередь с прицелом на удобство повседневного использования. Клавишу электронного стояночного тормоза перенесли на центральную консоль между креслами, что освободило подрулевое пространство и сделало управление более интуитивным. Мощность беспроводной зарядки смартфона выросла до 50 Вт, а чтобы гаджет не перегревался, площадку оснастили встроенной системой активного охлаждения.

Серьезно расширены возможности мультимедийного комплекса. Приложение «Смарт виджет» позволяет владельцу самостоятельно настраивать «горячие» кнопки и информационные блоки, а экран теперь можно разделить на несколько зон — для климатических параметров, аудиосистемы, прогноза погоды и технических данных автомобиля. Отдельного упоминания заслуживает «Плавающий виджет», который постоянно отображает текущую скорость и по необходимости выводит уведомления о смене музыкального трека или подключении Bluetooth и Wi-Fi. К уже знакомой онлайн-платформе «Яндекс. Авто» добавился сервис VK Видео.

Пакет комфорта зависит от комплектации, но в максимальном исполнении впечатляет: водительское кресло получило восемь электрических регулировок, память настроек, функцию комфортной посадки и электропривод поясничного подпора, передние сиденья оборудованы вентиляцией. Дверь багажника оснащена электроприводом с сенсорным датчиком и регулировкой высоты открытия — удобно в условиях низких потолков.

Панорамная крыша визуально увеличивает пространство салона. Безопасность обеспечивает комплекс электронных ассистентов ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях, систему автоматического переключения света с ближнего на дальний и камеры кругового обзора.

Главная техническая интрига скрывается под капотом. Двухлитровый турбированный двигатель прошел модернизацию и теперь развивает 231 л. с. против прежних показателей, а максимальный крутящий момент достиг 380 Нм. Прибавка в мощности радикально изменила динамические возможности автомобиля: разгон с места до 100 км/ч сократился с 9,4 до 7,8 секунды. При этом инженеры добились и экономии топлива — расход в смешанном цикле снизился до 8,5 л на 100 км.

Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, а за проходимость отвечает система полного привода Torque-On-Demand с интеллектуальной электрогидравлической муфтой подключения задней оси. Водителю доступны шесть режимов работы трансмиссии, среди которых «Снег», «Песок» и «Бездорожье», что заметно расширяет сценарии использования кросс-купе за пределами асфальта.

Обновленный Haval F7x уже появился в дилерских центрах бренда. Покупателям предложены два варианта исполнения. Версия «Премиум» оценивается в 3 799 000 рублей, а топовая комплектация «Техно +» с максимальным набором оборудования обойдется в 3 999 000 руб.