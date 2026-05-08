В сегменте «Бокси» перемены: первый тест-драйв обновленного Haval Dargo

Среднеразмерный кроссовер Haval Dargo на российском рынке с 2022 года. Зарекомендовал себя неплохо, от чего пользуется довольно стабильным спросом. Но пришло время обновления, и порталу «АвтоВзгляд» посчастливилось прокатиться на модернизированном кроссовере. Причем не только по асфальту, но и в условиях бездорожья.

Для многих кроссоверы в форм-факторе Boxy своего рода стиль жизни. Да, пусть не «Гелик», зато тоже квадратный, практичный и, главное, задиристый. Сегмент растет, отщипнуть свой кусочек рынка здесь пытаются уже многие производители. И местами весьма успешно — вспомните хотя бы Jetour T2 и Т1. Но Haval со своим Dargo вовремя успел занять ключевые позиции. А после нынешнего обновления потеснить его станет еще сложнее. Машина стала лучше.

Для начала обновленный Dargo, даром что обитатель городской линейки Haval City, напрочь лишился переднеприводных версий. Рынок красноречиво расставил приоритеты покупателей в пользу полного привода, хоть это и приподняло стартовую ценовую планку.

Сегодня в линейке комплектаций три позиции, от 3 499 000 рублей за версию «Оптимум» до 3 899 000 рублей за топовую «Техно+». Все полноприводные, оборудованные 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с мокрым сцеплением. Двигатель тоже один на всех. Селектор КП, кстати, переехал на рулевую колонку, освободив на центральной консоли место. А вместо прошлых 192 сил и 320 Нм момента силовой агрегат выдает 200 «лошадей» при крутящем моменте 380 Нм.

Благодаря целому ряду усовершенствований — новому софту, оптимизации геометрии камеры сгорания, облегченному распредвалу, центральному положению свечей, увеличению рабочей температуры турбины и прочему — новый агрегат перебрался в следующую экологическую нишу стандарта Eвро 6. Но главное — мотор повез ощутимо веселее (до сотни на секунду быстрее прежних 10 сек.), словно прибавка составила целый табун, а не несколько «лошадок». А кроме того, двигатель стал экономичнее.

Говоря о внешних изменениях, можно упомянуть новую решетку радиатора, выполненную глянцевыми черными кубиками. Актуализировалась форма новой задней оптики, но в целом облик остался узнаваемым.

Зато салон поменялся заметнее. Пожалуй, теперь здесь поменьше авангардных ноток, а встроенный в переднюю панель экран мультимедиа уступил место своему 14,6-дюймовому «парящему» коллеге-новичку.

Здесь использована новая операционная система Coffee OS, позволившая не только увеличить скорость отклика. Новый софт значительно расширил гибкость и функционал интерфейса. Появилась возможность делить рабочий стол на несколько наиболее актуальных виджетов: например, климат, медиа и навигация.

По ставшей уже у Haval традиции для каждой новой модели функционал мультимедиа расширен за счет подключения платформ «VK-Видео» и «Яндекс.карт, книг и музыки». И контролировать свой Dargo через телематические сервисы теперь можно через «Алису» с домашней колонки.

За рулем в новой машине стало комфортнее. В топовой версии появились вентиляция и даже массаж кресла водителя. Тогда как само кресло своими настройками особенно не впечатлило. Обычно, и не сказать, что посадка была идеальной. Колени на весу, подушка коротковата, а в оба локтя из дефлекторов назойливо дует кондиционер. И это в режиме «Авто» — привет ревматологу.

Удобно под правой рукой — сразу над площадкой беспроводной зарядки, мощность которой раскачали до 50Вт — нам оставили селектор выбора режимов движения. Их тут с избытком: три традиционно асфальтовых и пять внедорожных. За полный привод отвечает муфта 6 поколения Torque-on-demand.

Скорость машина набирает жадно, не церемонясь с соседями по потоку. Коробка отлично сопряжена с возможностями мотора, силовая пара работает без разрывов и толчков. Толстый руль приятно ложится в руки. Динамики хватает с избытком даже в стандартном режиме. Мчаться по трассе одно удовольствие, если на дороге нет стыков. Последние, увы, проникают в салон гулким неприятным звуком, а кузов реагирует на мелкие неровности микроскопическими подбросами. Один-два — пустяк, но когда стыки асфальта через каждые 20 метров, становится неприятно.

Появившиеся в топовой модификации колеса R19 — актив, на наш взгляд, сомнительный. Для этой модели они тяжеловаты, что тоже чувствуется на ходу по колебаниям неподрессоренных масс. На проселке проблем не будет, машина плавно перекатывается по кочкам — геометрия позволяет даже проходить внушительные броды. Но если нужно проехать по покрытию, напоминающему стиральную доску (встречаются такие на карьерах после прохода тракторов), то лучше пешком. Грубый брак подвеска с большими колесами отказывается переваривать сколько-нибудь комфортно. Что сопровождается и гулким шумом, и нервическими конвульсиями кузова.

Песок и грязь Dargo преодолевает уверенно, если подставить правильный режим, а лучше и вовсе отключить ESP. Если не особенно крутить рулем и не бросать газ, вы удивитесь, на что способен, казалось бы, безобидный городской кроссовер на бездорожье.

Увы, блокировки заднего межколесного дифференциала, как у версии Dargo X (ее, кстати, пока обновление не коснулось, и что с «Иксом» будет в дальнейшем — вопрос), тут нет. Ее оставили для более внедорожно-продвинутого соплатформенного Haval Н7 — дань линейке Haval Pro.

В заключении можно констатировать, что новый Dargo еще лучше приспособился к городским условиям. Просторный и достаточно комфортный для пассажиров. Его топовую модификацию выгодно отличает полный пакет электронных помощников и вспомогательных систем. Вплоть до очень удобного проекционного дисплея на ветровом стекле перед водителем. Злоупотреблять бездорожьем за рулем Dargo не стоит, хотя со средне-заурядными задачами он достойно справляется. А на трассе теперь это довольно злая штучка, хотя езда по несовершенным твердым дорогам машине по-прежнему дается с переменным успехом...