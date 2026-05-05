Пекинский автосалон-2026: что GWM привезет в Россию и чем удивит мир

Китайские производители продолжают методично перекраивать карту мирового автомобилестроения, и концерн Great Wall Motor в этом процессе играет одну из ключевых ролей. Его стенд на Пекинском автосалоне-2026 наглядно продемонстрировал направление главной инженерной мысли корпорации: никаких концептов ради пиара — только те машины, что готовы встать на конвейер. А все подробности — в репортаже корреспондента портала «АвтоВзгляд», побывавшего на китайском мотор-шоу.

Российскому потребителю объяснять значимость GWM не требуется. Haval по итогам 2025 года стал самым популярным брендом среди иностранных на отечественном рынке, что стало возможным благодаря кропотливой планомерной работе по адаптации машин к нашим непростым условиям. Да и другие суббренды концерна тоже не бледнеют. Причем не только в РФ, но и за ее пределами. Скажем, Tank прочно оккупировал нишу премиальных внедорожников, а пикапы удерживают почти половину своего сегмента в Китае на протяжении 28 лет подряд.

Почему так? Пока конкуренты мечутся в попытках сократить издержки и угадать вектор электрификации, GWM вкладывает ресурсы в собственные разработки: от тяговых батарей до сложных гибридных трансмиссий. Думается, что дело главным образом в этом — в подходах. Концерн не гонится за сиюминутной выгодой, а работает на долгосрочную перспективу.

Говоря же о Пекинском автосалоне-2026, стоит отметить, что стенд GWM оказался одним из тех мест, где вдумчивый посетитель мог получить ответ на вопрос о том, каким реально будет автомобиль ближайших лет — без лишних фантазий и пустых обещаний. И центральным экспонатом стал WEY V9X, что было логичным, ведь флагман всегда задает тон. Эта машина построена на платформе GWM ONE, которую в компании называют венцом 36-летнего опыта.

WEY V9X

Габариты — 5299 мм в длину при колесной базе 3150 мм — ставят WEY V9X в один ряд с полноразмерными премиальными кроссоверами. Дизайнеры явно осторожничали с радикализмом: экстерьер получился сдержанным, с отсылками к восточной эстетике, но без кричащих акцентов. Любопытна и техническая начинка. В автомобиль интегрирован нативный ИИ-агент, который, по замыслу инженеров, должен бесшовно связывать «функции кокпита и системы управления автомобилем».

Салон V9X ориентирован на пассажиров второго ряда не меньше, чем на водителя. Там установлен 21,4-дюймовый задний экран, кресла оснащены 22-точечным массажем и функцией «нулевой гравитации». Отдельного упоминания заслуживает аудиосистема с 31 динамиком с пиковой мощностью 3080 Вт — характеристики, сопоставимые с профессиональным студийным оборудованием.

Силовая установка представляет собой гибридную систему Super Hi4 с 2-литровым турбомотором и четырехступенчатой трансмиссией. Емкость батареи составляет 80 кВт·ч, запас хода на чистом электричестве заявлен на уровне 470 км, а 800-вольтовая архитектура поддерживает ультрабыструю зарядку 6С. Шасси позволяет задним колесам поворачиваться примерно на 10 градусов, что теоретически должно улучшать и маневренность, и устойчивость.

TANK 700

Обновленный Tank 700 привлекал не меньше внимания. Внедорожник получил фары с механическим поворотным механизмом и лазерным модулем. На крыше появился лидар, интегрированный с ассистентами Coffee Pilot четвертого поколения и VLA-моделью анализа дорожной обстановки. А в салоне теперь семь экранов, включая 17,3-дюймовый откидной дисплей для задних пассажиров, и 5,4-литровый холодильник.

Покупателям обещают на выбор две силовые связки: Hi4-T с 3-литровым мотором для тяжелого бездорожья и Hi4-Z с 2-литровым агрегатом для повседневной эксплуатации. Многоуровневое резервирование систем управления и профессионально настроенное шасси — стандартные атрибуты серии, и Tank 700 их ожидаемо наследует.

ORA 5

Гибридный кроссовер Ora 5 — пример того, как концерн пытается извлечь выгоду из электрических разработок, не отпугивая при этом консервативных клиентов. В основе силовой установки лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель. Суммарная мощность системы достигает 226 л.с., а тяга доступна практически мгновенно, без характерных для традиционных ДВС задержек.

Разгон до 50 км/ч занимает всего 3,2 секунды, а первые 100 км/ч кроссовер разменивает за 7,7 секунды, что для модели, которая позиционируется как экономичная, выглядит достойно. Заявленный расход в городском цикле — 4,5 литра на 100 км, пробег на полном баке превышает 1100 км.

Система, построенная на принципах нейросетевой координации, использует двухступенчатую архитектуру прямого привода и автоматически переключается между шестью режимами движения и тремя источниками энергии. Инженеры делают акцент на компенсации крутящего момента при смене передач, обещая плавность, сопоставимую с той, что предлагают электромобили.

GWM POER 300

Что же до пикапов, то посетителям мотор-шоу показали GWM Poer 300, построенный на той же архитектуре Hi4-T, что и модели Tank. Его главная конструктивная особенность — размещение батареи емкостью 33,1 кВт·ч внутри продольной балки рамы. Такое решение позволило сохранить дорожный просвет почти в 700 мм и обеспечить защиту класса IP68, при которой погружение в морскую воду на глубину до 1 метра остается безопасным в течение 48 часов.

Электрический запас хода по циклу WLTC — порядка 100 км, общий пробег приближается к 900 км. Встроенная функция отдачи мощности на 6 кВт дает возможность использовать машину как передвижной генератор для сварочного оборудования или аварийного инструмента. При этом сохранен жестко подключаемый полный привод с блокировкой заднего дифференциала, а в экстремальных условиях система способна передать до 100% крутящего момента на колеса с лучшим сцеплением.

HAVAL RAPTOR PLUS

Haval Raptor Plus — попытка бренда укрепить свои позиции в нише кроссоверов с серьезным внедорожным потенциалом. Габариты машины выросли до 4912 мм по длине, колесная база составляет 2850 мм. В салоне можно отыскать вентиляцию, подогрев и массаж сидений, а также охлаждаемый бокс.

С технической точки зрения автомобиль получил гибридную систему Hi4 второго поколения с запасом хода 255 км по циклу CLTC (в чисто электрическом режиме): 1,5-литровый двигатель и два электромотора, обеспечивающие разгон до сотни за 5,8 секунды. Задний дифференциал с электронной блокировкой дополнен функцией разворота на месте за счет разнонаправленного вращения колес. Интеллектуальные системы включают Coffee Pilot 3 с лидаром и возможностью автономной езды по шоссе и городским улицам.

Что касается российских перспектив, то некоторые новинки, представленные концерном GWM на Пекинском автосалоне-2026, до нас доберутся — это официально уже подтверждено. Так, WEY V9X должен дебютировать на отечественном рынке в четвертом квартале. Обновленный Tank 700 также планируется к поставкам, но сроки пока не определены даже ориентировочно. И в компании еще не решили, будут ли выводить у нас модификацию Hi4-Z.

Когда заявленные планы реализуются, концерн GWM получит серьезное усиление своих и без того крепких позиций в России. А остальное будет зависеть от ценовой политики и адаптации автомобилей к нашим суровым условиям эксплуатации — факторам, которые в конечном счете и решают судьбу самых многообещающих новинок. Впрочем, как показывает практика, с этим у Great Wall Motor в РФ проблем нет.