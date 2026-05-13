FAW рассекретила дизайн нового лифтбэка Yueyi 08

Китайский концерн FAW обнародовал изображения свежего лифтбэка Yueyi 08. Дебют новинки на родине должен состояться летом 2026 года.

Он может приехать в Россию с другим шильдиком

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», пока FAW официально продемонстрировал только экстерьер упомянутой «восьмерки». Согласно замыслу производителей, новоиспеченной пятидверке уготована роль флагмана глобальной линейки марки.

Ожидается, что автомобиль выведут на международный рынок с логотипом Joyee. Длина кузова составляет 4920 мм при ширине 1920 мм и высоте 1475 мм. Расстояние между осями вытянуто на 2900 мм.

Лифтбэк предложат клиентам в виде последовательного гибрида и чистокровного электрокара. Но сейчас сертифицирован только последний, за движение батарейной версии отвечает 275-сильная силовая установка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что головной офис FAW уже подал заявку на регистрацию бренда Joyee в России. Компания оценивает перспективы выхода соответствующих автомобилей на отечественный рынок, включая Yueyi 08.