Удачи и провалы Пекинского автосалона-2026: тренды и перспективы мирового автопрома

Если Шанхайский автосалон прошлого года впечатлял своим размахом и протяженностью, то Пекинская выставка нынешнего года обязана была буквально сбить с ног — обещали «самый-самый» автосалон последних лет. Однако внимательный взгляд на традиционные китайские блестки несколько разочаровал, открыв не самую привлекательную сторону текущего состояния «поднебесной» автомобильной мысли. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайские автосалоны — что Пекинский, что Шанхайский, что в Гуанчжоу — ключевые и даже, возможно, главные события в мире автомобилестроения: здесь собираются звезды, тренды и премьеры всего «четырехколесия» планеты. Даже президент АВТОВАЗа Максим Юрьевич Соколов почтил нынешнее шоу в Пекине личным присутствием!

Понятно, что для осознания перспектив и будущего автопрома вообще и направлений его дальнейшей эволюции в частности на таких мероприятиях необходимо бывать. И видеть происходящее собственными глазами: уж больно многогранно увиденное. В этом смысле Пекин-2026 ни в коем случае не ударил в грязь лицом.

Чтобы обойти выставку, предстоит отшагать около 20 километров: десяток павильонов, расположенных по обе стороны вытянутого сквера выставочного центра, наполнены премьерами относительно равномерно. Замыливается ли глаз? Да за первые 15 минут! Яркие софиты — обязательные участники каждого китайского стенда — высвечивают премьеры и прототипы, волны посетителей, несмотря на профильный, закрытый для простого зрителя день, текут реками, смывая зазевавшихся. Не протолкнуться!

Все презентации примерно об одном: китайские бренды переходят к активной экспансии на импортных рынках: ряд «поднебесных» автостроителей уже громко заявили о своих новых стратегиях, подразумевающих в том числе и их претензии на попадание в топ-10 крупнейших автопроизводителей планеты!

При этом все же самое первое и ключевое впечатление от выставки — переток производителей от чистой «электромобильности» к гибридам: в Шанхае годом ранее мир упивался батарейными авто, а сегодня все и вся сосредоточены на совмещении электромоторов и ДВС в разных комбинациях. Голая электроверсия — слишком узкий продукт, требовательный к водителю и эксплуатации, а комбинированный вариант позволяет охватить куда более широкую аудиторию. И китайцы мгновенно переключились, выкатив десятки гибридных ТС.

Чуть успокоив пульс, продолжаем прогулку и сталкиваемся лоб в лоб с неожиданным умозаключением: а китайцы-то кажется «исписались»! Все новинки — друг от друга буквально неотличимы, сливаются в единую массу как визуально, так и технически. Квадратные внедорожники, что стоят на каждом стенде, одинаковые силовые установки, схожий посыл об увеличении дальности хода и перспективах удаления от розетки/заправки.

Дизайн, которым еще год назад блистали китайцы — от стенда к стенду как под копирку, ничего принципиально нового, зато куча «повторок». Оно, конечно, блистает и мерцает, но отчего-то не откладывается в памяти, забываясь через минуту.

И похоже, что осознают этот неловкий момент и сами автопроизводители Поднебесной: невероятный темп, который они набрали с первых шагов своего феноменального штурма мировых авторынков, привел к высокому расходу идей. Массовая закупка инженеров и дизайнеров дала результат, но и эти именитые парни не способны штамповать гениальные решения с такой скоростью.

Слишком быстро работает «поднебесный» конвейер, умы и руки за ним банально не поспевают. И тут началось привычное и понятное для Китая заимствование: они «изобрели» безрамочные двери, толстый ворс ковра и потолочный монитор для заднего ряда. Причем — все сразу! Но минуточку: кажется, это уже было лет двадцать назад. «Хорошо забытое старое» снова в деле?

Также не укрывается от глаз и массовый поход китайцев в дорогие сегменты: бюджетных и доступных машин на выставке практически нет, зато «премиума» — что крапивы за баней. И цены-то уже сравнимы с мировыми лидерами, которые, кстати, тоже в Пекине выставляются. Так, скажем, много копий сломано об AUDI, что именно AUDI, а не «четыре кольца», но выглядит представленная в Пекине машина бренда куда круче абсолютного большинства китайских премьер. Она запоминается, а они — нет.

Европейцы, кстати, красиво подкололи хозяев мероприятия, поставили на своих стендах легенды прошлых лет. Тут и «кабан» W140, и знаменитая BMW 2002, бабушка «трешки», и первая «Формула-1», которая Audi: мол, у нас-то есть история, а у вас — нет. И не будет. А за банальное железо, сколь бы технологичным оно ни было, не заплатят столько, сколько готовы выложить за имидж.

И, знаете ли, улицы Пекина подтверждают эту европейскую логику: здесь куда больше «глобальных брендов», а у «неприметных» ресторанов стоят «мерсы» и «бэхи» прошлых лет, в которые под зорким взором охраны садятся седовласые и хорошо одетые джентльмены. Здесь Hongqi — это такси, а в обычной пробке — все больше Mazda и Honda, чем BAW и FAW.

Зеленых «электромобильных» номеров — не так, чтобы и много, а синих — бензиновых — большинство. Не укладывается увиденное в идеологическую повестку, зато прекрасно ложится в банальную человеческую логику. В ту логику, в которой новая машина ежегодно не нужна, а традиционная кнопка — стократ удобнее любого сенсора.

В ту логику, которая предпочтет комфорт — технологиям, а надежность и безопасность — дизайну. Ту самую, что всегда поставит Mercedes-Benz выше любого Lixiang, особенно при равных ценовых условиях. Чудес-то не бывает. Даже в Китае.