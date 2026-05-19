Эксперт уверен, что средняя цена нового авто вырастет к концу года до 4 млн руб.

По итогам апреля 2026 года в России было реализовано 117,5 тысячи новых легковых авто. По данным аналитического агентства «Автостат», это на 12,7% больше, чем в марте, и на 15,1% выше показателя годичной давности. Таким образом, отечественный авторынок продемонстрировал лучший ежемесячный результат с начала года. Ситуацию определили сразу несколько факторов: ранняя весна и отложенный спрос после зимнего затишья, окончательная адаптация потребителей к новому уровню цен, а также активное использование гражданами депозитных средств для покупки машин. Но удастся ли рынку сохранить такую динамику в мае и июне, выяснил портал «АвтоВзгляд».

— В мае и июне массового роста продаж ждать не стоит, — уверен генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — В среднем по рынку прибавка составит от двух до пяти процентов. Основная причина — утильсбор. После введения заградительных, по сути, ставок для машин мощнее 160 л.с., цены на большую часть таких ТС выросли на 25-50%. Покупатели, которые раньше ориентировались на комфорт и статус, теперь выбирают более практичные варианты...

Замедление рынка во многом связано и с продолжающимся подорожанием новых машин. Так, только в первой половине мая ценники скорректировали сразу пять брендов. Hongqi поднял стоимость седана H9 на 10 000 рублей, кроссовера HS7 в комплектации Executive — на 50 000, а HS3 в версии Comfort — на 80 000.

Марка Jaecoo прибавила 50 000 к цене кроссовера J6 (кроме комплектации Active). Omoda C5 второго поколения подорожала на 30 000 во всех версиях, кроме Active. Solaris HC прибавил от 65 000 до 90 000 рублей в зависимости от комплектации. И по прогнозу Дмитрия Матвеева, это лишь начало:

— До конца года стоимость новых автомобилей вырастет еще на 10-25%, конкретные суммы зависят от класса машины и страны производства. Отечественные авто и иностранные модели с локализацией могут подорожать на 10-15%. В итоге средняя цена легковушки в России достигнет четырех миллионов рублей — это на 10% больше, чем в начале года.

Подержанные иномарки до 160 л.с., не подпадающие под новые правила «утиля», уже подорожали на 15%: спрос превысил предложение, а импорт таких машин из Китая вырос втрое. В итоге автомобили с пробегом стоимостью до трех миллионов рублей стали лидерами рынка и могут перехватить у российских брендов более 5% доли в первичном сегменте, — отметил собеседник портала «АвтоВзгляд».

При этом эксперт уверен, что рассчитывать на удешевление машин не стоит. «Самый оптимистичный прогноз — стабилизация цен или замедление их роста в отдельных категориях. Соответственно, если автомобиль нужен здесь и сейчас, не тяните и покупайте, дешевле не будет», — резюмирует Дмитрий Матвеев.

Таким образом, апрельский рекорд скорее закрывает активную фазу весеннего спроса, чем открывает ее новый виток. Ужесточение правил утильсбора, дальнейшее подорожание новых и подержанных машин и переориентация покупателей на более доступные модели будут формировать рынок до конца 2026 года.