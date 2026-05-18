Деньги есть, а купить нечего: реальная причина низких продаж новых автомобилей

Особенно хорошо этот феномен читается на примере коммерческого транспорта

Созерцая обильно усеянные новинками, но совершенно безлюдные дилерские центры по всей России, где малочисленные клиенты думают о ремонте старых, а не о покупке новых машин, задаешься вопросом: а в чем же истинная причина такой скупости покупателя? Неужто и правда обеднел народ? Однако на улицах — сплошь новенькие иномарки, вереницы свежего «правого руля» и разнообразие «глобальных брендов», только-только получивших ПТС. Видать, проблема не в опустевшей кубышке. Мысли вслух и мнение «изнутри» на примере коммерческих парков — на портале «АвтоВзгляд».

Эдуард Раскин

Рынок новых автомобилей в России переживает не лучшие свои времена: не покупают новые машины, все чаще и чаще уходя за обновкой на рынок «вторички». Туда уже и параллельного импорта подвезли, пусть и дорогого, и по сусекам прежних лет еще можно поскрести. Однако в дилерский центр — ни ногой, стойко обходя призывно горящие витрины и предложения о скидках.

Отчего? Видимо, кошелек не тянет. Но в корпоративных продажах, особенно, когда речь о логистическом предприятии, где машина — инструмент заработка, рассказами о скудном бюджете не отделаешься. Тут бизнес, тут все жестко. И старой, потрепанной и выкатанной машине здесь не место.

Широкомасштабные закупки новых авто в корпоративные парки — в далеком уже прошлом: даже гаражи особого назначения лишь продлевают сроки эксплуатации, латая давно выкатанные ТС. «Сената» ждут? Вопрос ребром завгару небольшого по федеральным меркам предприятия, ежедневно отправляющего в рейс десяток потрепанных, но еще энергичных фургонов европейских брендов: а чего не меняете-то, на одометре — шестая сотня тысяч, скоро «встанут трамваи». Ответ, убрав особо резкие выражения и расставив запятые, выглядит примерно так: цифры не бьются, не сходится дебет с кредитом. Попробуем расшифровать.

Фото Juri Zolotarev/globallookpress.com
Комтранс — это бизнес. А бизнес — всегда про деньги. Иными словами, каждый инструмент, будь то молоток или автомобиль, приобретается не по любви, а по расчету: на каждый затраченный рубль должен приходить рубль, к которому прибавлены и налоги, и расходы, и амортизация, и прибыль.

Иначе это не работает: проще положить деньги на депозит, повесить замок на ворота и отправиться на дачу — шашлыки жарить. Каждый приобретенный в пользование предприятия автомобиль — уравнение, колонка цифр, между которыми знаки. Посчитали, узнали объем прибыли, с депозитом сравнили: больше — купили. Меньше — крепко задумались.

И наличие этого самого расчета, вернее, возможности все пересчитать и понять хотя бы средний порядок дохода с вложения — ключевой фактор для заключения сделки. Так вот новый китайский, а также, чего греха таить, отечественный автомобиль произвести этот самый расчет просто не дает: нет возможности точно рассчитать потребность в ремонте, высока вероятность гарантийных обращений (читай — время простоя), плюс большие риски непредвиденной потребности в том самом ремонте — посреди смены может сломаться. А начальная цена — высока, что в свою очередь заметно сокращает саму возможность прибыль в итоге получить. Не доедет он до прибыли!

Поэтому, собственно, логисты очень сдержанны в обновлении своих парков, а если и встают перед необходимостью — берут либо «параллельный импорт» (лизинговые платежи сегодня не очень актуальны), либо «вторичку». Ведь те самые лизинговые компании, что должны двигать продажи новых машин, получили огромное количество «отказняка» — взяли грузовик в лизинг, не потянули, вернули компании. Куда его девать? Правильный ответ — продавать, как подержанный. И таких сейчас — полные парковки, выбирай — не хочу.

Можно ли применить опыт логистов и на легковую машину? Безусловно, ведь с легковушкой будет тоже. Или хуже. Вот и стоят продажи: истерика первых санкционных лет схлынула, цены выросли, а с «поднебесным товаром» все уже ознакомились. Да и наш, отечественный, не отстает. Так и живем: деньги есть — купить нечего. Где-то это уже было, но где?...

