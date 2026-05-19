Стабильность: цены на автомобили продолжат расти, несмотря на крепкий рубль

Рубль укрепляется, причем достаточно продолжительное время. Что же теперь — вечно ноющему о слабости отечественной валюты российскому автопрому придется откатывать цены назад? К удивлению портала «АвтоВзгляд», многие эксперты вопреки очевидности считают именно так.

Отечественная валюта демонстрирует силу. Правда, происходит это вовсе не благодаря мощному прорыву нашей промышленно-финансовой мысли или трудовой деятельности Банка России. Просто Иран где-то перекрыл какой-то Ормуз, и непонятно каким боком связанные с действительностью фьючерсы на нефть выросли. Но как бы то ни было, рублю со всего этого очевидно захорошело.

Закономерным образом в повестке дня всплыл вопрос о ценах. Поскольку подорожание автомобилей в России традиционно объясняется помимо прочего ослаблением национальной валюты, то ее укрепление по идее должно предполагать переписывание ценников в сторону уменьшения. Эксперты, опрошенные «Российской газетой», не исключают такого развития событий: при сохранении динамики укрепления рубля легковушки начнут со временем дешеветь, считают они.

НЕМНОГО ОПТИМИЗМА

Негативные новости порядком утомили как читающую публику, так и покупающий контингент. В подобной невеселой ситуации малая толика сдержанного оптимизма никак не помешает, — решили эксперты и дали соответственные прогнозы на будущее. В частности, директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов предположил, что при дальнейшем укреплении рубля будущие партии автомобилей, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту, могут получить более комфортную стоимость:

— Тогда мы можем увидеть точечное снижение цен или расширение специальных предложений по отдельным моделям. Если рубль продолжит укрепляться, эффект может быть сильнее, но он все равно не будет линейным. Машина не дешевеет на тот же процент, на который укрепилась валюта...

Директор по продажам компании «Рольф» Николай Иванов также рассуждает об импорте. По его мнению, покупатели сейчас находятся в достаточно выигрышном положении. Если рубль сохранит текущие позиции, то рынок весьма вероятно продолжит плавную корректировку цен в сегменте импортируемых автомобилей. Про автомобили, поставляемые из-за рубежа, ведет речь и автоблогер Михаил Кульдяев:

— Дилеры не снижают цены и не дают скидки сразу после скачка курса. Но если так продолжится, то, конечно, цены должны немного упасть. Дилеры должны отреагировать на то, что покупатели начинают активно заказывать автомобили. То есть импорт в такой ситуации, с таким курсом, снова становится выгодным. Соответственно, российские цены должны в конечном счете отреагировать в сторону понижения...

Таким образом, по крайней мере часть экспертов допускает, что с некоторой задержкой, но стоимость автомобилей начнет спускаться с тех заоблачных далей, в которые она забралась за последние несколько лет.

ЗАВИДНОЕ ПОСТОЯНСТВО

Минувшие полтора десятка лет для российского авторынка оказались весьма турбулентными. Кризис, эпидемия ковида, уход из страны почти всех иностранных производителей перемежались периодами относительного спокойствия. Но что интересно — и во дни сомнений, и во дни тягостных раздумий прайсы на машины неуклонно переписывались в сторону увеличения. Позволю себе маленький экскурс в историю вопроса.

До начала кризиса 2011 года, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составляла чуть больше 750 тысяч рублей. По окончании кризиса — к 2016 году — она удвоилась и достигла уровня в 1 367 тысяч. Доковидный спокойный период никак не повлиял на тенденцию, описываемую словами песни: «Все выше, и выше, и выше...» Интересующий нас показатель в 2018 году вырос до 1,43 млн рублей. За время эпидемии средневзвешенная цена перевалила через планку в два миллиона, а прошлый год принес нам новый рекорд — 3,48 млн руб.

Нетрудно заметить, что стоимость легковушек с завидным постоянством игнорировала все внешние факторы и росла, невзирая на то, какая политико-экономическая ситуация складывалась в стране. Опыт, сын ошибок трудных, заставляет усомниться в выводах экспертов и уверить почтеннейшую публику, что никаких ценовых послаблений нам не видать в любом случае — за исключением разве что кратковременных и несущественных акционных скидок. Более того: эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что к концу 2026-го эта цифра составит 4 млн.