Смурное настоящее, неясное будущее: авторынок России пребывает в прострации

Ежегодный форум автобизнеса ForAuto-2026 отметился весьма унылыми заявлениями участников. Нет, они не были скучными. Просто речь шла о перспективах автомобильного рынка, в которых явно не просматривалось снижение цен, взлетевших до небес. В этом портал «АвтоВзгляд» в кои-то веки солидарен и с выступавшими топ-менеджерами, и с экспертами.

Примечательно, что пессимизм в отношении ценников в автосалонах звучал в репликах представителей отечественного автопрома. А ведь удар фискальных органов пришелся по ним только вскользь, в полную силу обрушившись на их нелокализованных конкурентов-импортеров. Бодрился разве что представитель АВТОВАЗа, да и у него демонстрация бодрости духа вышла как-то не слишком убедительно.

ОЖИВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Приведем ключевые тезисы капитанов отечественного автопрома, прозвучавшие на этом мероприятии. Коммерческий директор столичного автозавода «Москвич» Андрей Владимирцев выразил уверенность, что цены на автомобили продолжат рост как минимум в течение первой половины 2026 года.

«Никаких предпосылок к снижению стоимости нет», — заявил он. Представитель калининградского «Автотора» Дмитрий Степин не стал спорить с коллегой и тоже подтвердил — в ближайшее время ожидать спада ценового накала не приходится.

Один лишь вице-президент по продажам и маркетингу тольяттинского АВТОВАЗа Дмитрий Костромин сообщил благодарным слушателям, что цены на автомобили в России стабилизировались, и в ближайшее время имеют шанс даже пойти вниз.

Фото: avtovzglyad.ru

Правда, г-н Костромин тут же уточнил, благодать если и наступит, то благодаря скидочным программам. Другими словами, базовые прайсы никто переписывать в сторону уменьшения не собирается, а маркетинговые ухищрения ограничены во времени и лишь наводят тень на плетень, скрывая истинное положение дел в отрасли.

Несмотря на то, что уважаемый вице-президент спрогнозировал некое оживление рынка во второй половине 2026 года, прозвучало сие предположение неубедительно, ибо в смурном настоящем нет фактической базы, на которую оно могло бы опереться.

Экипаж весь, с капитаном вкупе, в политической ситуации блуждает, подобно фрегату, в туман влипшему.

Дела у отечественного автогиганта идут весьма кисло — что январь, что февраль АВТОВАЗ пережил тяжело. Продажи оказались ниже запланированных. «Мы уже скорректировали наши планы на февраль, причем скорректировали существенно — на 15%, но по темпам продаж мы сегодня не выходим даже на эту траекторию корректировки», — вынужден был признать глава компании Максим Соколов.

Да и прошлый год АВТОВАЗ прошел хуже, чем рынок в целом. Cогласно данным аналитического агентства «Автостат», ему удалось реализовать лишь 329 890 автомобилей LADA, что на 24,4% меньше, чем в 2024 году.

Фото: avtovzglyad.ru

СВОЕГО НЕ УПУСТЯТ

Между тем, основным бенефициаром новой системы утильсбора, повергшей в шок не только производителей и продавцов, но и покупателей, считался именно тольяттинский автогигант. Мало того, что мощность его машин априори не превышает красной черты в 160 л. с., так он еще и выступает чуть ли не эталоном локализации. Лазейки параллельного импорта планомерно закрываются, заградительные меры вводятся для поддержки отечественного производителя.

Совершенно прозрачный расклад побудил часть экспертов утверждать, что цены на LADA вверх уж точно не поползут — в отличие от конкурентов. «АвтоВзгляд» тогда предупреждал, что это пустые разговоры, поскольку возможности безнаказанно увеличить свою прибыль АВТОВАЗ не упустит. Подтверждения справедливости последнего замечания ждать пришлось недолго.

Наступил январь. Все бросились переписывать ценники, и АВТОВАЗ — в первых рядах. Сотрудники агентства «Автостат» подсчитали: Granta в кузове лифтбэк подорожала на 1,6-2,0%, Granta седан — на 1,7-2,8%, Iskra — на 1,7-2,2%, Niva — на 1,6-2,2%, Vesta — на 0,1-2,3%.

Примерно на столько же выросли цены на прочие легковушки, независимо от места их производства и способа доставки. Однако тольяттинцы на этом не успокоились и во второй половине января повторно скорректировали прайсы двух моделей: у Niva — на 1,5-1,7% и у Niva Legend Sport — на 1,0%.

Так что, господа, не пора ли нам дружно пересаживаться на метро и автобусы?