Knewstar выведет на российский рынок новые автомобили

Knewstar (бренд, созданный компанией Geely специально для российского рынка) подумывает о расширении модельной линейки в нашей стране. Представители марки подтвердили, что возможность увеличить продуктовый ряд рассматривается, но никаких подробностей они не раскрыли.

Представители пресс-службы рассказали «Российской газете», что сейчас идет оценка перспектив запуска новых машин. Подробности о конкретных моделях пообещали раскрыть чуть позже, когда будет принято окончательное решение. Пока же никаких названий и сроков нет.

Сегодня российским покупателям доступен единственный автомобиль Knewstar — купе-кроссовер с индексом 001. Многие помнят его под прежним именем Geely Tugella, под которым он продавался до запуска нового бренда. На официальном сайте до сих пор висят ценники на машины 2024 года выпуска. Базовая версия «Люкс» стартует с отметки 4 229 990 рублей, исполнение «Флагман» обойдется в 4 462 990 рублей, а топовый «Спорт» и вовсе приближается к 4,6 млн.

Что касается технической начинки, то Knewstar 001 оснащается двухлитровым турбомотором, который в обычных комплектациях выдает 200 л.с., а в «спортивной» форсирован до 238 сил. Двигатель работает в связке с восьмиступенчатым «автоматом», привод доступен полный.

За первый квартал текущего года дилеры реализовали 1248 машин — это на 8,5% меньше, чем за тот же период годом ранее. Падение небольшое, но на фоне ограниченного ассортимента оно вполне объяснимо. Одной моделью рынок не завоюешь.

Интересно, что слухи о второй модели Knewstar ходят уже давно. Неофициальные источники утверждают, что ей может стать Geely Atlas второго поколения, который получит индекс 002.