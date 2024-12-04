Geely Tugella 2.0: тест-драйв купе-кроссовера Knewstar 001

Когда осенью этого года не только с сайта Geely, но и из дилерских центров марки пропала модель Tugella, многие моторизованные россияне, подумывающие о смене «колес», приуныли. Что, впрочем, вполне понятно, ведь этот автомобиль в последние годы считался чуть ли ни лучшим «китайцем» на нашем рынке не только в своем сегменте, а вообще, если уж по гамбургскому счету, лучшим. И по качеству сборки-отделки, и по используемым узлам-агрегатам, и по своим умениям-повадкам. Но траурная музыка играла недолго: наши восточные партнеры невероятно быстро вернули отечественным автолюбителям практически ту же машину, но под другим брендом — Knewstar и «именем» — 001. И, похоже, только «нейминг» новой для России марки, под которой у нас скоро появятся и остальные, хорошо уже знакомые «джиливские» авто, доставил им явные проблемы.

С остальными «сложностями» в виде создания никак и ничем не связанных с Geely юрлица и ориентированного в основном на РФ автопроизводства (уходим от вторичных санкций США и ЕС) проблем у «скорострельных» и крайне оперативных товарищей из КНР априори не возникло. Как, понятное дело, и с «разработкой» транспортных средств, поскольку всех звезд этого проекта мы, повторю, знаем (001 — Tugella, 002 — Atlas, 003 —Preface).

Но вот как назвать уже хорошо известные и неплохо зарекомендовавшие себя на рынке машины, чтобы они безошибочно угадывались в новом обличье? Понятно, что лучшей «автомобильной реминисценции» чем Belgee в нашем случае уже не придумать. А ведь хочется, чтобы и размах был на рубль, и удар не на три копейки.

Ну и попытался производитель объять необъятное, соединив старое-новое-крутое под довольно простенькими словами. New star — неплохая заявка для привлечения клиента, но и не очень верная, какое уж тут «нью», и даже для Востока слишком пафосная; old star — хотя и правда, но прощай продажи, кому интересно старье; gold star — и было, и откровенная пошлятина.

1/6

Вот «поднебесные» маркетологи (а основная задача нейминга, если кто не знает, и отражать суть бренда, и запоминаться) придумали: кnew star с английского можно перевести (в зависимости от того, слитно или раздельно пишется) и как «известная звезда», и как «знал звезду», и вообще, как «новая звезда класса К». Впрочем, оставим эти этимологические изыскания в покое и посмотрим, как едет-выглядит этот как минимум трижды звездный «ноль ноль первый».

Хотя, откатав на Knewstar 001 больше двух недель или без малого 700 км, даже не знаю, что сказать: «Тугелла» — она, понимаете ли, и в Африке Tugella, как ее ни назови. Этот автомобиль (если, конечно, сильно не стараться) не испортить ни фейслифтом, ни перепрошивкой «мозгов» движка и мультимедийки, ни уж, тем более, цветовой палитрой. Хотя, увы, кое-что спецам новоявленного автопроизводителя «подправить» в этом авто таки удалось...

Нет, маленько «пошаманив» над экстерьером, вреда автомобилю они не нанесли и, возможно, даже наоборот. Передок Knewstar 001 выгладит вроде и проще, чем у «исходника» (хрома — меньше, радиаторная решетка — строже, бампер — без лишних причудливых форм), но при этом и солиднее, и даже агрессивнее. В том числе и благодаря длинным — очень, надо сказать, к месту — вертикальным прорезям по бокам, имеющим к тому же не только декоративное, но и вполне практичное назначение: через них подается воздух на колеса и тормоза.

1/6

Приятно «потяжелела» и «корма», получившая удачное оформление нижнего ряда световых приборов и четыре сдвоенных по нынешней автомоде патрубка выхлопа вместо прежних двух странной формы.

Профиль новинки рынка дизайнеры трогать вообще не стали. Да и зачем, если от добра добра не ищут. И в целом мы получили нестареющую классику, вполне способную продержаться на рынке еще лет пять минимум. И не просто продержаться, но и радовать владельца на ходу. Хотя вот здесь-то авто может и неприятно удивить...

И я сейчас не про интерьер, как вы понимаете. Тут, как раз, все на том же высоком уровне. Отличные материалы отделки салона: и экокожу, и кожу наппа, и замшу, и металлические элементы, и мягкий пластик, используемые здесь, дешевыми при всем желании не назовешь.

К услугам седоков (пять человек машина увезет не так, чтобы легко, но без серьезного дискомфорта для пассажиров) четыре USB-порта; беспроводная зарядка для смартфонов, пусть пользоваться ей крайне затруднительно ввиду странного расположения под центральной консолью; удобное управление «климатом» физическими клавишами, хотя есть и «тачскриновая» возможность это делать; и неплохая аудиосистема с 12-ю динамиками, включая сабвуфер; и даже шикарная «панорама».

1/4

Водителя явно обрадует и логичное расположение кнопок управления различными функциями на «баранке», и проекционный дисплей на лобовом стекле, и действительно адаптивный (или, как его называет производитель — интеллектуальный) круиз-контроль, который реально можно использовать даже в городской толчее без опаски догнать багажник впередиидущей машины. Все, одним словом, в этом «китайце» и по делу, и по уму. Кроме, вы удивитесь, ездовых повадок.

Несмотря на то, что глобально ни 2-литровый турбированный силовой агрегат (200 или 238 «лошадок» в зависимости от комплектации нашего героя), доставшийся и Geely, и Knewstar от Volvo, ни 8-ступенчатый честный «автомат» Aisin ничуть не изменились, едет 001 местами совсем не так, как та же Tugella. Ключевое слово тут — местами, в смысле — иногда.

То есть в целом этот (без преувеличения — великолепный) тандем доставляет шоферу сплошные удовольствия: резвый старт с места, наибодрейшие ускорения во всем диапазоне скоростей, очень плавные и точные переключения передач.

Едешь себе, наслаждаешься, ни о чем худом не думаешь, как вдруг при очередном затяжном обгоне понимаешь, что зря доверился машине: перестала, такая-сякая, тянуть, последний грузовик не догонит, а в лицо уже «дальним» семафорят. А она, будь не ладна, задумалась, чуть ли не остыла.

1/3

До испуга и паники дело, правда, не доходит. Knewstar приходит в чувство и лихо завершает начатый маневр, но, согласитесь, неприятно. Похожая история и со «светофорными гонками». Три перекрестка подряд лихо «делаешь» какой-нибудь «бумер» или «мерс», а на четвертом они оба обходят тебя как стоячего, да еще средний палец показывают. Обидно, да?

Столь же непредсказуемо ведет себя и подвеска. Одного «лежачего полицейского» машина пролетает на скоростях до 60 км/ч откровенно не замечая, а на другом способна всю душу из седоков вытрясти. Особенно в этом смысле расстроила поездка на дачу с и без того нелюбимой тещей. За 12 км разбитой грунтовки я окончательно понял, насколько никудышен в качестве зятя. И хотя те же километры в обратном направлении мы прошли как по маслу, мнение родственницы обо мне не изменилось ни на копейку.

И это вдвойне обидно, поскольку на трассе (и не важно — федеральная это «платка» или серпантин регионального направления) Knewstar 001 настолько уверенно вписывается в повороты на самых нескромных скоростях, что вызывает только одно желание — еще чуть-чуть притопить.

Притопить, не обращая внимания даже на явную «пустоватость» руля: «штурвал» вроде и четко следует за водителем, не вызывая опасений в точности маневра, но точной обратной связи, увы, не дает.

1/5

Увы, но все перечисленный беды кроются, как всегда, в пренебрежении китайскими автостроителями к точным настройкам всего и вся.

Уж не знаю, каким образом тамошние спецы работают с программным обеспечением, но факт остается фактом: тот же двигатель на Volvo XC60 был куда эластичнее и куда точнее агрегатирован с КП, чем на Geely Tugella.

А на последней, скажем, водитель всегда понимал, «благодаря» миллисекундным задержкам, когда последует переключение. В свою очередь, Knewstar 001 хотя и избавился от этого «тугелловского» наследства, но получил описанные выше странности поведения.

И кроме них, несмотря на весьма актуальный дизайн, скудность цветовых решений кузова (белый, черный, серый), посредственную (хуже, чем у «Тугеллы») шумку, особенно в районе задних колес и собственно багажника (весьма вместительного и с неплохим органайзером в «подполье»), ну и, повторю еще раз, сомнительные настройки мотора, трансмиссии, рулевого управления. К тормозной системе, правда, претензий абсолютно никаких.

1/5

Не исключено, конечно, что прочувствованные вашим корреспондентом огрехи исчезнут на стоковых экземплярах, ведь для журналистских тест-драйвов из Харбина, где дислоцируется завод марки, были доставлены одни из самых первых авто, сошедших с конвейера. Возможно, на личную оценку корреспондента портала «АвтоВзгляд» повлияли и не лучшие — китайские же — шины, установленные на заводе.

Ведь, в общем и целом, Knewstar 001 произвел практически тоже самое впечатление, что и Geely Tugella, когда она только появилась в продаже (более 20 000, между прочим, реализованных в РФ машин). Хороший автомобиль с правильными повадками. Цена, правда, не та — от 3 973 190 «дерева» за младшую версию.

Нынешний флагман Geely—кроссовер Monjaro, признанный лучшим авто года по версии самой экспертной премии страны «ТОП 5 АВТО», стоит «всего» на пол «ляма» дороже, но и «нафарширован» куда круче...