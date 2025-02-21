Для России сертифицировали вторую модель Knewstar

«Поднебесный» бренд Knewstar, который находится под крылом хорошо известного у нас концерна Geely, но формально независим от него, получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на вторую новинку для реализации в нашей стране. Судя по всему, речь идет о донорской модели «Джили» под названием Atlas с пересмотренным дизайном.

Сертификат ОТТС для новинки от Knewstar разместили в открытой базе Росстандарта. В документе указан только индекс G12, но этого вполне достаточно, чтобы догадаться, о каком автомобиле идет речь. Его прототип показали широкой общественности на российско-китайской выставке в Харбине в мае прошлого года. Судя по всему, G12 будет в конечном итоге называться Knewstar 002.

Первенец марки Knewstar в России — купе-кроссовер с индексом 001 — приехал к российским дилерам в конце сентября 2024 года. В свою очередь эта модель является клоном Geely Tugella с новыми шильдиками. Его поставили на конвейер харбинского завода Yufun Auto.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разобрался в ходе тест-драйва, чем отличается Knewstar 001 от Geely Tugella. Думается, «двоечка» от цепких ручек наших экспертов тоже не уйдет.