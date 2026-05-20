До России может добраться Chery Arrizo 8 нового поколения

Китайский холдинг Chery оценивает целесообразность вывода на отечественный рынок новой генерации седана Arrizo 8, получившего на родине приписку Pro. Ожидается, что четырехдверка обзаведется бензиновыми «турбочетверками» объемом 1,6 и 2,0 л и шильдиком российского бренда.

Не исключено, что продажи седана запустят у нас летом

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», «поднебесные» автостроители проводят в нашей стране маркетинговое исследование. Его суть в том, чтобы оценить готовность потенциальных покупателей приобрести похорошевшую «восьмерку».

Владельцам актуального Chery Arrizo 8 предлагают ответить на дюжину вопросов. Один из них связан с походящей ценой машины, возможный прайс лежит в диапазоне от 2,5 до 3,1 млн и более. Еще один пункт — «разумная доплата» за двухлитровый мотор, потолок превышает 230 тыс. рублей.

По мнению наших коллег, продажи Arrizo 8 нового поколения в России имеют шансы стартовать летом 2026 года. Скорее всего, седан войдет в линейку автомобилей российской марки Tenet.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Chery показала на Пекинском автосалоне-2026 сразу два новых седана Arrizo. Наш корреспондент оценил «живые» машины.