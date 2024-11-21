Главное моторное: какое масло подойдет для автомобилей Chery

Среди «китайцев» самый популярный и массовый автомобиль на российских дорогах сегодня — Chery. Тысячи отечественных автомобилистов уже не первый год голосуют рублем за китайский бренд, доверив свой семейный гараж именно «Чери». Да, самый узнаваемый, самый старый, если так вообще можно говорить про китайские бренды, и, чего греха таить, самый заслуженный. Но вопрос постгарантийного обслуживания и содержания даже этих машин стоит остро, регламенты зависят от условий эксплуатации, а ответственность — целиком и полностью на владельце. Как бы не оплошать-то? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новый автомобиль сегодня — простой на самом-то деле выбор: либо отечественный, либо китайский. На данный момент, с учетом утилизационного сбора, «параллельный импорт» существует исключительно как явление, необходимое для достижения сговорчивости особо привередливых покупателей: цены там впечатляют, а шутка про номер телефона — уже не шутка. Пока без кода города или мобильного оператора, но лучше от этого никому не становится. Поэтому выбирают «китайцев». А это уже непростая задачка: у нас представлены десятки брендов. Глаза разбегаются!

Но как показывает практика, российский автомобилист идет по пути «вижу соседа — слышу соседа — говорю с соседом»: выбираем в большинстве случаев массовый, наиболее популярный и уже оправдавший себя вариант. И тут сложно пройти мимо марки Chery: только в 2024 году компания продала около 120 000 машин, около 13 000 в месяц.

То есть стабильно занимает третью строчку рейтинга, уступая лишь Haval и отечественной LADA. Всего же в 2024 году «Чери» реализовали более 2 500 000 автомобилей по всему миру, «наступая на пятки» самым именитым брендам. Нет ничего удивительного в том, что многие соискатели новой машины делают выбор именно в пользу этого бренда.

Фото портала АвтоВзгляд.

Купить — купили. А дальше что? Китайский подход, в рамках которого автомобиль ничем не отличается от смартфона и подразумевает регулярную замену чуть ли не раз в два года, нам, естественно, не подходит. Мы исторически ездим на одной машине долго, пробеги велики, а городские пробки и погодные условия в тандеме создают тяжелые условия эксплуатации.

Прогрев в 30-градусный мороз — то еще испытание для мотора, как и десятки моточасов на холостых между светофорами. Следовательно, каждый, кто желает ДВС личного автомобиля долгой и счастливой жизни, должен весьма требовательно относиться к обслуживанию. Иначе движок не сдюжит, попросившись на переборку еще до первой «сотни» на одометре. Ключевым эпизодом любого ТО на любом автомобиле является замена моторного масла.

Тысячи водителей по всей России соврать не дадут: сэкономил или ошибся — покупай запчасти для ремонта. Цена вопроса всегда шестизначна, так что эксперимент изначально не целесообразен финансово. А уж в случае с китайскими моторами сказанное выше актуально «в квадрате»: двигатели с завода «нагруженные», турбированные, требовательные к смазке.

Это вам не японская чугунная «атмосфера» — тут запас ресурса значительно ниже. А вот за запчастями, если что, придется побегать: наличием на складах широкого ассортимента и блестящей номенклатурой ни один из китайских автопроизводителей похвастаться не может. Чтобы избежать задиров на стенках цилиндров, забивания турбины и недр мотора «коксом», залегания колец и прочих фатальных невзгод, нужно к выбору моторного масла подойти со всей тщательностью и строгим соблюдением регламентов.

Фото портала АвтоВзгляд.

А для этого следует разобраться в представленной технике. Дизелей у Chery нет, зато достаточно широкий ассортимент бензиновых двигателей. Начнем с самых простых атмосферных моторов SQRE4G15B (Chery Tiggo 4) и SQRE4G15C (Chery Tiggo 4 Pro, Omoda S5, Kaiyi X3), которые практически неотличимы: разница лишь в настройках. Это полуторалитровые 115-сильные «атмосферники» с чугунным блоком, 16 клапанами, двумя фазовращателями от Borg Warner и надежнейшей системой впрыска MPI. Цепной привод ГРМ и алюминиевая ГБЦ. Стоят маслофорсунки, которые «доливают» смазку на поршни. Древний по конструкции, шумный и надежный мотор. Казалось бы, что может пойти не так?

Теоретически — ничего, но пластиковая клапанная крышка — это не для нас. Двигатель-то от перегревов не поведет, а вот ее — обязательно, причем в городе это случится достаточно оперативно. Нужно следить за температурой! А еще оба этих мотора вообще «не едут»: их будут крутить «докрасного», в звон, выжимая все соки. Иначе даже городской поток становится испытанием, а уж трасса — и говорить нечего.

Бензиновый четырехцилиндровый двигатель Chery SQRE4T15B с турбонаддувом мощностью 147 л. с. (Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 8 и Omoda S5) и 1.5-литровый SQRE4T15C, 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента (Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro/Max, Xcite X-Cross 7, Omoda C5, Jetour Dashing, Kaiyi E5) — такие же «братья», разница, опять же, в настройках. Оба — турбированные, нагруженные, «горячие» и стоящие на кроссоверах, то есть машинах тяжелых.

Малый объем и турбина, пусть и не выкрученная по европейским стандартам до предельных значений, гарантируют долгий прогрев, так что-либо «молотим на холостых», либо выезжаем «на холодном». И то и другое для силового агрегата, мягко говоря, не полезно. И то и другое создает дополнительную нагрузку на лубрикант. И дополнительные требования к нему.

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Бензиновая турбочетверка Chery SQRF4J16 объемом 1,6 литра устанавливалась на Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Arrizo (обновленная версия SQRF4J16C), Omoda C5, Jetour Dashing, Exeed TXL. И это GDI — больше мощности и экономичности, меньше ресурс и чаще обслуживание. Двигатель цепной, но полностью алюминиевый, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Маслофорсунки и чугунные гильзы цилиндров стоят с завода, так что «встроенная защита» от задиров уже есть, но в целом ресурс такого мотора, конечно, будет ниже. Его брат-близнец — 1.6 TGDI SQRF4J16C (Chery Arrizo 8 и кроссовер Jaecoo J7). Однако «джедаев» в России исторически не любят: именно на них обжегся некогда фаворит российского водителя компания Mitsubishi. Флагман моторной линейки — двухлитровый турбированный SQRD4T20: 16-клапанный агрегат мощностью от 170 до 254 л.с. (Chery Tiggo 8, Tiggo 8 Pro Max, Exeed LX, Jetour X70 plus). Разница с 1,6-литровым SQRF4J16 — в объеме двигателя и паре технических решений.

Проблемы — те же: температура, высокие требования к периодичности и качеству обслуживания, а также к расходным материалам. Моторы еще не успели проехать сотни тысяч, но прошли десятки: если их качественно и умело содержать — проблем не будет. А «качественно и умело» — это как?

В первую очередь — не экспериментировать с «расходниками». Согласно руководству по эксплуатации, все 1,5- и 1,6-литровые моторы должны получать масла 5W-30 и 5W-40, соответствующие классам ACEA A3/B4 и выше, API SM или SN и выше. Сегодня в России доступны фирменные масла LOPAL 1, которые заливаются на китайских конвейерах: нас в данном случае интересуют SONIC 9000 SN 5W-30 и SONIC 9000 SN 5W-40.

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Это синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском, обладающее высокими чистящими свойствами, что очень важно для моторов GDI, отлично справляется с охлаждающей и смазывающей функциями. Также имеет смысл рассмотреть моторное масло reinWell SN 5W-30 российского производства, базовые компоненты которого произведены по новейшим немецким технологиям синтеза и отличаются высочайшими защитными свойствами.

Масла содержат специальный пакет присадок с пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора, что обеспечивает совместимость со специфическими системами нейтрализации. Немецкие корни бренда обязывают выдерживать заданные при регистрации бренда стандарты. Опять же к вопросу о «джедаях».

Есть на российском рынке интересное немецкое моторное масло BIZOL Allround А3/В4 5W-30 и Allround 5W-40, созданное для азиатских и американских автомобилей, маловязкое и способствующее снижению расхода топлива. Не стоит забывать и про культовые бренды: вышеописанным двигателям, вне всяких сомнений, подойдет LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-30. Это универсальное моторное масло на синтетической базе, полностью отвечающее всем современным требованиям международных стандартов API и ACEA. Оптимально для двигателей с турбонаддувом.

У двухлитровых двигателей Chery требования выше: ACEA C5 и SAE-0W-20. Подойдут LOPAL 1 Advanced 0W-20 и LOPAL 1 Smart ESF FE 0W-20, используемые непосредственно на китайских заводах-изготовителях, создающие идеальную защитную пленку и способствующие корректной и продолжительной работе ДВС, немецкие BIZOL Technology 0W-20 C5 и LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20, а также локализованное в России немецкое reinWell 0W-20.

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Все вышеперечисленные лубриканты прошли строгие процедуры лабораторных испытаний и полностью соответствуют рекомендациям завода-изготовителя. Однако есть у них и еще одно важное на сегодняшний день свойство: подделка — редкость, а у каждого автовладельца есть возможность без лишних усилий купить оригинальное масло у официального импортера, оказывающего техническую поддержку при выборе масла.

И, пожалуй, этот аспект особенно важен: не одна сотня моторов на машинах в России в последние пару лет пострадала и вышла из строя именно по причине использования поддельного масла, не соответствующего регламенту эксплуатации.