В России стартовали продажи лимитированной LADA Niva Travel c кожаным салоном

На отечественной рынке официально открыли продажи лимитированной партии обновленной LADA Niva Travel. Ее главной «фишкой» стала обивка сидений, выполненная из натуральной кожи. Внедорожники особой серии оцениваются минимум в 1 909 000 рублей.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», «Ниву» с припиской Travel и кожаным салоном можно приобрести только в комплектации «Техно». Вазовцы утверждают, что использовали для внутренней отделки автомобиля кожу высокого качества, изготовленную в России. Материла толщиной от 1,1 до 1,4 мм обработан методом хромового дубления, что повысило эластичность и прочность.

Анонсирована гипоаллергенность и гигиеничность свежего салона, а также устойчивость к истиранию и воздействию моющих средств и горюче-смазочных материалов. Проще говоря, повышается и комфорт, и практичность обивки.

Еще производители позаботились об оригинальности дизайна интерьера. На центральную часть передних кресел, боковую поддержку и вставки в подголовниках пошла перфорированная кожа. На спинки нанесено тиснение с названием модели.

Снаружи Niva Travel с кожаным салоном оборудована LED-оптикой и 17-дюймовыми литыми колесными дисками. За микроклимат внутри отвечает кондиционер, можно рассчитывать на «мультимедийку» с навигатором, камеру заднего вида и парктроник. Ветровое стекло и передний ряд сидений снабдили обогревом.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», за движение отвечает модернизированный 1,8-литровый мотор, особенности которого мы подробно расписали в уникальном тест-драйве.