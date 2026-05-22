В России стартовали продажи лимитированной LADA Niva Travel c кожаным салоном

АВТОВАЗ выпустит всего тысячу таких внедорожников

На отечественной рынке официально открыли продажи лимитированной партии обновленной LADA Niva Travel. Ее главной «фишкой» стала обивка сидений, выполненная из натуральной кожи. Внедорожники особой серии оцениваются минимум в 1 909 000 рублей.

Автор
Анатолий Белецкий

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», «Ниву» с припиской Travel и кожаным салоном можно приобрести только в комплектации «Техно». Вазовцы утверждают, что использовали для внутренней отделки автомобиля кожу высокого качества, изготовленную в России. Материла толщиной от 1,1 до 1,4 мм обработан методом хромового дубления, что повысило эластичность и прочность.

Анонсирована гипоаллергенность и гигиеничность свежего салона, а также устойчивость к истиранию и воздействию моющих средств и горюче-смазочных материалов. Проще говоря, повышается и комфорт, и практичность обивки.

Еще производители позаботились об оригинальности дизайна интерьера. На центральную часть передних кресел, боковую поддержку и вставки в подголовниках пошла перфорированная кожа. На спинки нанесено тиснение с названием модели.

Снаружи Niva Travel с кожаным салоном оборудована LED-оптикой и 17-дюймовыми литыми колесными дисками. За микроклимат внутри отвечает кондиционер, можно рассчитывать на «мультимедийку» с навигатором, камеру заднего вида и парктроник. Ветровое стекло и передний ряд сидений снабдили обогревом.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», за движение отвечает модернизированный 1,8-литровый мотор, особенности которого мы подробно расписали в уникальном тест-драйве.

