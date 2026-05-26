Volga официально раскрыла цены и сроки начала продаж первых трех моделей

Отечественный автопроизводитель Volga назвал официальную стоимость своих новых автомобилей. Поначалу линейка бренда будет состоять из трех моделей, покупателям предложат бизнес-седан C50, а также кроссоверы K50 и К40. Они появятся в шоу-румах дилеров уже в июне.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Volga C50 оценивается минимум в 2 899 000 рублей. Помимо титула одного из самых просторных представителей в классе, четырехдверка получила двухлитровые турбомоторы, выдающие 150 и 200 л.с. Передачи переключает 7-скоростной «робот». В то же время за донорский Geely Preface просят 3 329 990 «целковых» без учета скидок.

Цена среднеразмерного семейного кроссовера Volga K40 стартует от отметки 2 749 000 рублей. За движение отвечает 147-сильная наддувная «четверка» объемом 1,5 л, в качестве альтернативы доступен двухлитровый 200-сильный агрегат. В первом случае в роли трансмиссии выступает преселектив на семь ступеней, во втором — 8-диапазонный «автомат», к которому прилагается полный привод. Новинка построена на базе китайского Geely Atlas четвертого поколения, который сегодня обойдется в 3 449 990 рублей.

Полноприводный флагманский кроссовер Volga K50 удастся приобрести, имея в кармане 4 199 000 рублей. SUV может похвастать «премиальным характером», наличием системы 4х4 и двухлитровой «турбочетверкой» под капотом, выдающей 238 л.с. Двигателю аккомпанирует 8-ступенчатая автоматическая КП. Паркетник создан по образу и подобию Geely Monjaro, чьи цены начинаются от 4 599 990 «деревянных».

Учитывая, что прайсы новых автомобилей Volga оказались намного ниже, чем у китайских доноров, отечественный бренд, видимо, обнародовал прайс-лист новинок с учётом максимальной выгоды при использовании всех возможных спецпредложений. Но точно это станет известно ближе к старту продаж.