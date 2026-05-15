Эффект Осборна: почему провалились продажи Geely в России

Очень любопытные с экономической точки зрения процессы происходят на автомобильном рынке России: как по команде, начинает сыпаться китайская дистрибуция. Многомиллиардные уже издержки, которые получили основные игроки, могут привести к очередной стадии фрагментации. Читай, к очередному переделу. Вопрос один: это уже снежный ком или у каждого бренда своя причина падать? Самый интересный случай — конечно, Geely, одна из самых популярных и уважаемых российскими автолюбителями «поднебесных» марок. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Какого-то однозначного реноме у автопроизводителей из КНР в наших широтах пока нет — все они «китайцы». Однако есть несколько товарных знаков, которые из общей серой массы выделяются: в частности — Geely. Особое отношение к изделиям этой компании у нас зиждется на двух «камнях»: исторически неплохая надежность, подкрепленная в том числе «вольвовскими» технологиями, и однозначно удачная модель — Monjaro.

Кроссовер получил свои звезды в разного рода премиях и опросах абсолютно по делу, будучи действительно очень неплохой машиной. Как бы он тягался с японцами-корейцами, мы не спрогнозируем, завяла прогнозная ромашка, но в среде себе подобных автомобиль однозначно выделяется и долгое время выступает локомотивом продаж бренда.

Однако подведенные на днях финансовые итоги прошлого года, где в главной графе у российского офиса Geely — 6,2 млрд рублей со знаком «минус», заставляют несколько иначе взглянуть на положение автогиганта в нашей стране. Могучий убыток смотрится особо гротескно на фоне полуторамиллиардной прибыли в 2024-м. Хотя чему тут удивляться, если в 2025-ом продажи Geely в России по сравнению с 2024-ом рухнули на 36,9%?

Что же такого случилось, что даже Monjaro не помог? И возможно ли считать происходящее со многими китайскими автопроизводителями — там у многих с доходностью нынче не очень — как общую для всех реакцию на высокие кредитные ставки и грабительский утильсбор?

Кстати, итоги все компании подводили без учета повысившегося НДС, так что текущий год будет еще страшнее и унылее, в этом сомневаться не приходится. Но вернемся к Geely, имеющей одно важное отличие от конкурентов, которое, как видится, могло сыграть особую роль в формировании налоговой отчетности.

Есть в экономике любопытный кейс, именуемый «Эффектом Осборна». К Оззи он, конечно, отношения никакого не имеет, зато прямо связан с Адамом Осборном, который стал — ни много ни мало — создателем первого ноутбука. Osborne 1 был размером со швейную машинку и увидел свет в 1981-м, тут же став невероятно популярным, хотя и стоил 1795 USD, что сравнимо с пятью тысячами «баксов» сегодня. Стиву Джобсу было 26 лет, а первый «Мак» появится только через три года. Казалось бы, живи и зарабатывай, ты на вершине пирамиды потребления, а инвесторы стоят у двери в очереди.

Но на волне успеха Адам Осборн совершил маркетинговую ошибку, которая схоронила и его детище, и его компанию: он проговорился журналистам, что уже идет работа над Osborne 2, попросив никому об этом не рассказывать. Как вы понимаете, новость была на всех передовицах уже на следующее утро.

Прочитав о грядущем обновлении, клиенты перестали покупать первую модель ноута, а грядущая новинка была еще слишком далека от премьеры. Снижение спроса срубило Osborne Computer Corporation: компания обанкротилась, так и не выведя новые модели на рынок.

И очень похоже, что нечто подобное прямо сейчас происходит с Geely в России: только дело не в новых моделях, а в новом бренде, который отечественные покупатели ждут не дождутся.

Ведь, напомним, ровно год назад в прессе замелькали слухи, которые после подтвердились: возрожденный отечественный бренд Volga в своей линейке будет иметь ряд моделей, которые потрясающе похожи на Geely вообще и на Monjaro (а также Atlas и Preface) в частности.

А на фоне роста цен, высоких ставок по депозитам и непонятных перспектив китайских брендов многие россияне, заинтересованные в покупке свежих «колес», решили просто «обождать». Пять миллионов, что просят за тот же чистокровный Monjaro сегодня — немалые деньги, не до торопливости. А ведь стратегия Geely строилась, как видится, именно на восприятии покупателем конкретной модели — Okavango «не взлетел», а больше всего «вистов» и вовсе собрали модели, локализованные в Белоруссии.

Впрочем, текущий и уже подходящий к своему экватору 2026-й год расставит все по своим местам. Глядишь, и Волгу (в смысле — Volga) мы увидим не только на географической карте! Да ведь, если уж по гамбургскому счету, и пример компании Chery, трансформировавшейся в нашей Необъятной в более чем успешный проект Tenet, много о чем говорит. С другой стороны, почему же тогда обвалился Changan, чей убыток в РФ по результатам минувшего года составил 9,5 млрд «деревянных»?