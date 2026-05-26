Салон самого большого кроссовера Chery засветился в Сети

«Фотошпионы» сумели заглянуть в салон флагманского кроссовера, который должен стать самым габаритным в линейке Chery. Пока новинка известна как T1T, но не факт, что такое название автомобиля будет окончательным.

Изображения интерьера кроссовера, добытые папарацци, опубликовал ресурс AutoHome. Внутреннее убранство выглядит угловатым благодаря массивному центральному тоннелю, лишенному селектора коробки передач. Свою лепту вносят воздуховоды вентиляции, а также крупные экраны, установленные на прямоугольной передней панели независимо друг от друга.

Одни элементы будущей новинки как будто унаследованы от пикапа Rely R08, а другие говорят о родстве с еще одним немаленьким кроссовером Fulwin T11. Например, у него похожее рулевое колесо с тем же логотипом. Исходя из последнего факта можно допустить, что серийный T1T войдет в линейку Fulwin как флагманский электрокар.

Судя по удлиненной задней части кузова, снаружи «единичка» будет близка по параметрам к Rely R08, вытянутого на 5300 мм. То есть новинка имеет все шансы стать больше Fulwin T11, признанного самым крупным паркетником Chery прошлым летом.

Ранее корреспондент портала «АвтоВзгляд» познакомился с «живым» замаскированным Chery T1T во Внутренней Монголии.