Салон самого большого кроссовера Chery засветился в Сети

Изображения интерьера кроссовера, добытые папарацци, опубликовал ресурс AutoHome. Внутреннее убранство выглядит угловатым благодаря массивному центральному тоннелю, лишенному селектора коробки передач. Свою лепту вносят воздуховоды вентиляции, а также крупные экраны, установленные на прямоугольной передней панели независимо друг от друга.
Одни элементы будущей новинки как будто унаследованы от пикапа Rely R08, а другие говорят о родстве с еще одним немаленьким кроссовером Fulwin T11. Например, у него похожее рулевое колесо с тем же логотипом. Исходя из последнего факта можно допустить, что серийный T1T войдет в линейку Fulwin как флагманский электрокар.
Судя по удлиненной задней части кузова, снаружи «единичка» будет близка по параметрам к Rely R08, вытянутого на 5300 мм. То есть новинка имеет все шансы стать больше Fulwin T11, признанного самым крупным паркетником Chery прошлым летом.
Ранее корреспондент портала «АвтоВзгляд» познакомился с «живым» замаскированным Chery T1T во Внутренней Монголии.