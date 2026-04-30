Chery остается в России, но не из-за обязательств перед владельцами машин марки

Сокращение российских продаж Chery, одного из безусловных лидеров российского рынка, не на шутку взволновало автомобильную общественность. Дело дошло до того, что успокаивать нервных граждан пришлось аж президенту ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)» Алексею Подщеколдину. Портал «АвтоВзгляд» не видит особых поводов для беспокойства, однако сознает, что глобально мысли китайской компании обращены отнюдь не к России.

Прямо скажем, психотерапевт из Алексея Геннадьевича получился не очень. «У компании Chery есть планы на другие международные рынки, — заявил он на «Деловом завтраке» в «Российской газете». — Концерн выходит в ЕС, Южную Америку. И вот они сейчас абстрагируются от бренда, который будет работать по всему миру.

Смотрите, тот же BYD же вообще не пришел к нам именно потому, что это лидер по продаже электрических автомобилей и в мире, и в Китае... Так что китайцы, несмотря на то что, в общем-то, индифферентно относятся к санкциям, все равно учитывают ограничения, которые есть сейчас".

В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

Ну успокоил так успокоил. После подобного комментария заверения, что нашим покупателям опасаться нечего, звучат не так убедительно, как могли бы. По его словам, российский офис компании эвакуироваться на родину не собирается — разве что численность персонала подсократит. Но на функционировании реорганизация вроде как отразиться не должна — с поставкой запчастей перебоев не предвидится, с техническим обслуживанием проблем не намечается.

Что касается продаж, то опубликованные цифры должны были окончательно прояснить ситуацию. Группа AGR успешно собирает автомобили Tenet, по сути являющиеся теми же Chery. Согласно данным агентства «Автостат», продажи «Чери» действительно резко упали. В первом квартале 2026 года было реализовано всего 3265 новых легковушек марки, что почти в 8 раз меньше, чем за тот же период прошлого года.

С другой стороны, дилерские центры покинули 27 863 машины Tenet. В совокупности продажи тех и других авто достигли 31 128 штук, что на 21% больше, чем за январь-март 2025-го. Очевидно, что поводов для волнений нет. Идет плановый процесс замещения чисто китайского глобального бренда локальным китайско-российским. Почему в Ушу решили идти именно таким путем — это их дело. Наверняка страх перед недреманым оком США — только одна из причин.

Тем не менее, расслабляться не стоит, поскольку для Chery свет клином на российском рынке не сошелся. Даже наоборот — как раз за его пределами компания сталкивается с самыми серьезными вызовами и вынуждена принимать важные решения, которые могут отразиться в том числе и на нашем покупателе.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Как и остальные китайские автопроизводители, Chery участвует в жестокой ценовой войне на своей родине, где представлено более 100 автобрендов. Президент компании Инь Тунъяо считает, что необходимость перестройки отрасли назрела давно и она неизбежна:

«Возможно, что в течение ближайших нескольких лет лишь очень немногие смогут выжить и оставаться процветающими. Это ощущается уже прямо сейчас».

Компанию волнуют не только проблемы внутреннего китайского рынка. Она поставила перед собой грандиозную цель по расширению присутствия в Европе и даже за ее пределами. Для этого Chery хочет совместить преимущества двух совершенно разных автопроизводителей — Toyota и Tesla.

— Нашу стратегию мы называем «двойное Т» — «Toyota плюс Tesla», что означает производство автомобилей, обладающих как качеством, позволяющим завоевать клиентов на долгосрочную перспективу, так и передовыми технологиями, привлекающими молодых покупателей, — заявил г-н Тунъяо агентству Reuters.

В прошлом году Chery продала 2,8 млн автомобилей, и это почти на 8% больше, чем годом ранее. Руководство компании рассматривает возможность расширения производственных мощностей в Барселоне, где у нее уже есть совместное предприятие. Перевозка автомобилей из одной страны в другие нерентабельна в больших объемах.

Поэтому Chery хочет увеличить производство на местных рынках и активно ищет партнеров среди других европейских автопроизводителей. Инь Тунъяо не уточнил, какие страны рассматриваются в качестве производственных баз, но пока Россия, очевидно, входит в их число. Впрочем, если высшие интересы глобального бизнеса потребуют свернуть присутствие в нашей стране, то Chery сделает это, не задумываясь. Как и любая другая китайская компания.