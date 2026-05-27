В России обновили список средних цен на автомобили для расчета утильсбора

Федеральная таможенная служба опубликовала обновленный список, где указаны названия моделей автомобилей с модификациями и средним ценником. Ориентируясь на этот документ, сотрудники ФТС определяют размер утильсбора на автотехнику, ввезенную по грузовой таможенной декларации из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Россию.

Количество позиций выросло более чем в два раза с 2024 года

Соответствующий документ размещен на официальном сайте Минпромторга. Согласно корректировкам, цены лежат в диапазоне от 24,7 тыс. рублей за прицеп до 254,7 млн «целковых» за самосвал. Одним из самых доступных легковых автомобилей считается компактный хетчбэк Nissan March, оценивающийся в 150,9 тыс. рублей. К наиболее дорогим машинам сегмента относят представительский седан с удлиненной колесной базой Rolls-Royce Phantom Extended с прайсом 73,6 млн «деревянных».

Таможенная служба использует приведённые цены, когда ощутимо занижается стоимость автомобилей, которые привозят в нашу страну из ЕАЭС. Впоследствии неуплаченные налоги и прочие пошлины включают в утилизационный сбор.

Отметим, упомянутый список появился два года назад, документ обновляли не реже, чем раз в три месяца. Кроме легковушек в перечень попала коммерческая техника. В апреле 2024-го в общей сложности насчитывалось 3374 позиции, теперь их количество разрослось до 7968.

