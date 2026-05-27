447

В России обновили список средних цен на автомобили для расчета утильсбора

Количество позиций выросло более чем в два раза с 2024 года

Федеральная таможенная служба опубликовала обновленный список, где указаны названия моделей автомобилей с модификациями и средним ценником. Ориентируясь на этот документ, сотрудники ФТС определяют размер утильсбора на автотехнику, ввезенную по грузовой таможенной декларации из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Россию.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России обновили список средних цен на автомобили для расчета утильсбора

Соответствующий документ размещен на официальном сайте Минпромторга. Согласно корректировкам, цены лежат в диапазоне от 24,7 тыс. рублей за прицеп до 254,7 млн «целковых» за самосвал. Одним из самых доступных легковых автомобилей считается компактный хетчбэк Nissan March, оценивающийся в 150,9 тыс. рублей. К наиболее дорогим машинам сегмента относят представительский седан с удлиненной колесной базой Rolls-Royce Phantom Extended с прайсом 73,6 млн «деревянных».

Таможенная служба использует приведённые цены, когда ощутимо занижается стоимость автомобилей, которые привозят в нашу страну из ЕАЭС. Впоследствии неуплаченные налоги и прочие пошлины включают в утилизационный сбор.

Отметим, упомянутый список появился два года назад, документ обновляли не реже, чем раз в три месяца. Кроме легковушек в перечень попала коммерческая техника. В апреле 2024-го в общей сложности насчитывалось 3374 позиции, теперь их количество разрослось до 7968.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как проверить, был ли уплачен утильсбор за ввезенное авто за минуту.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует