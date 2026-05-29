Первый обзор 235-cильного Changan Uni-V: готов рвать «Камри» 3.5

В России официально стартовали продажи обновленного лифтбэка Changan Uni-V. За 3,5 млн рублей нам предлагают вспомнить, что такое настоящий драйв и как это — эксплуатировать машину со спортивными сиденьями, активным антикрылом и полноценным выхлопом «на четыре».

Чем привлекает лифтбэк, у которого в России фактически нет конкурентов

Представители Changan называют посвежевший Uni-V вторым поколением. И хотя это звучит солидно, на самом деле речь идет о глубокой модернизации. Модель, известную в нашей стране с 2023 года, действительно изрядно причесали, а скорее — заточили по просьбам трудящихся до почти что бритвенной спортивной остроты.

Надо сказать, что у лифтбэка завидный бэкграунд. Благодаря своим исключительным и даже где-то неожиданным для «поднебесного» авто средней руки ездовым скилам модель мощно отметилась на подиумах всевозможных российских и международных конкурсов. Но самое показательное — титулы премий «Десять лучших двигателей», «Десять лучших шасси» и «Десять лучших кузовов Китая».

У предыдущей пятидверки, по сути, было много козырей. Шасси с отменной управляемостью, способные доставить удовольствие даже самому искушенному водителю, дерзкая внешность со спортивными нотками, современная начинка. И каждый, кто хоть раз садился за руль дореформенного Uni-V, констатировал: «Эх, ему бы моторчик помощнее!» Ну так вот вам и моторчик.

1/8

Под капотом всерьез обновленного лифтбэка занял место турбодвигатель Blue Core 2.0T с чугунным блоком цилиндров, работающий в паре с классическим 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin. Мощность выросла со 181 до 235 «лошадок», а крутящий момент увеличился с 280 до 390 Нм. Теперь первую сотню машина набирает за 6,3 с, что более чем на секунду быстрее прежнего.

Мало? Добавьте сюда черные диски, оптимизированную аэродинамику, 265 ньютонов прижимной силы активного спойлера (на 200 км/ч) и регулируемую заслонку выхлопа. Поверьте, автомобиль, которому не сыщется прямой «официальный» конкурент в нашей стране, вас проймет. А за такие-то деньги — уж точно.

Не забыл производитель, продуктовая линейка которого активно стремится разменять третий десяток моделей, и про адаптацию для российского рынка. Тут полный зимний пакет с обогревом всех сидений и руля, а также лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал и заднего стекла. Кузов полностью оцинкован, включая крышу. Кроме того, лифтбэк получил дополнительную антикоррозийную обработку внешних панелей. Гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега.

1/10

Внешность — чистый спорт. Что снаружи, что изнутри, где спереди установлены могучие спортивные кресла. Глаз радует приятная и в то же время строгая отделка дверных карт и передней панели замшей.

Кнопка смены режимов движения — большая, красная и яркая — наконец стала такой, какой (и где) должна была быть всегда. На руле, конечно же! Прокатиться пока не вышло (тест-драйв проведем через несколько дней — следите за публикациями), но даже в статике машина производит впечатление. Активируешь режим Super Race, и даже чисто визуально, на приборах, унылые будни превращаются в зажигательное приключение.

Словом, на рынок вышел редкий зверь в единственной и неповторимой комплектации «Спорт» с отличными данными. За 3,5 млн (а со спецпредложениями от дилеров — и того дешевле) вполне себе убийца «Камри». Хотя сравнивать их, конечно, не совсем корректно. Ведь популярный японский седан играет в более высоком сегменте D, в то время как китайский дебютант — в классе С.

Добавим, что до конца этого года Changan Uni-V поставят на конвейер калининградского завода «Автотор», пока автомобили импортируют из Китая. А когда дилеры реализуют машины предыдущей версии, российской офис представит еще одну, более доступную модификацию свеженького лифтбэка — с 1,5-литровым двигателем и роботизированной коробкой.